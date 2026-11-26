La Arminera 2027 ya está en marcha y se prepara para reunir a los máximos protagonistas de la minería local e internacional. La exposición tendrá lugar del 18 al 20 de mayo del año próximo en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires, en un contexto de expansión de la industria en Argentina.

En ese marco, los organizadores abrieron la convocatoria a las empresas mineras interesadas en participar de la Ronda de Desarrollo de Proveedores, la cual tendrá lugar durante los tres días de la exposición.

En esta primera etapa, las compañías socias de CAEM podrán postular a sus representantes completando un formulario, al que se puede acceder mediante este enlace.

La Ronda es exclusiva para los expositores de Arminera y tiene como objetivo generar encuentros de negocios entre proveedores y yacimientos mineros operativos de la región.

El encuentro es organizado por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y Messe Frankfurt Argentina, y se presenta como una cita clave para todos los que conforman la cadena de valor sectorial. Se puede obtener más información sobre el evento en el sitio web de Arminera.

El encuentro es organizado por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y Messe Frankfurt Argentina. Foto: gentileza.

El evento prevé seguir creciendo luego de una exitosa edición 2025

El encuentro se realiza cada dos años. En la edición 2025 se concretaron más de 3.700 reuniones, el doble de la edición anterior. Durante tres días de exposición y charlas, el eje del evento fue como pasar del potencial minero a una realidad concreta. En este escenario fue que empresarios, gobernadores y funcionarios debatieron las oportunidades y desafíos.

En aquella ocasión, Río Negro tuvo una participación activa, donde se destacó principalmente la puesta en marcha de Calcatreu, tras la audiencia pública del proyecto, así como el anuncio del inicio de su producción para el primer cuatrimestre de 2026. El gobernador de la Provincia, Alberto Weretilneck, ratificó una «fuerte decisión política» para avanzar en la búsqueda de ser una «provincia minera».

Ahora, de cara a la Arminera 2027, se espera que la cifra de reuniones siga en aumento. Dicha proyección acompaña la evolución de la industria, la cual demanda una red de proveedores cada vez más amplia y calificada para acompañar el desarrollo de los nuevos proyectos.

La próxima edición también crecerá en superficie y ocupará los tres pabellones de La Rural, además de la pista central que alojará a la Plaza de Máquinas, donde se exhibirán equipos y maquinaria de gran porte. La comercialización avanza con éxito y ya quedan muy pocos espacios disponibles para las empresas interesadas en exponer.