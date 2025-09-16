Estados Unidos atacó otra embarcación «narco»: Donald Trump afirmó que murieron tres «terroristas» venezolanos

Operativo militar estadounidense en alta mar contra una embarcación con presunto cargamento de drogas.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que las fuerzas armadas norteamericanas atacaron una segunda embarcación procedente de Venezuela que, según aseguró, transportaba drogas con rumbo a su país. El mandatario publicó el video del operativo y sostuvo que en el ataque murieron tres hombres, a los que definió como «terroristas».

Ataque estadounidense a embarcación venezolana difundido por Trump

En su mensaje en Truth Social, Trump afirmó: «Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las fuerzas militares de EE.UU. llevaron a cabo un segundo ataque armado contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos (…) en el área de responsabilidad del Comando Sur».

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Gentileza NA.

Además, el presidente añadió que «El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas confirmados de Venezuela estaban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (¡Un arma mortal que envenena a los estadounidenses!) con destino a EE.UU.», vinculando la operación con la amenaza que, según él, representan esos grupos.

Seguidamente, Trump remarcó: «El ataque resultó en la muerte de tres terroristas varones en combate. ¡Atención! si están transportando drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡los cazaremos!».

Trump muestra video y confirma otro ataque a embarcación venezolana

Según la comunicación oficial difundida por el presidente, ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en la operación. El material audiovisual publicado busca validar la versión oficial del ataque en aguas internacionales.

El Gobierno estadounidense presentó la acción como una continuación de maniobras para interceptar embarcaciones que, según el relato oficial, trasladan estupefacientes con destino a territorio estadounidense.

La identidad de los fallecidos no fue detallada, ni se ofrecieron pruebas públicas que permitan verificar de forma independiente la naturaleza exacta del cargamento o la nacionalidad de la embarcación atacada, según informó Agencia de Noticias Argentinas.