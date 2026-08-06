Lula da Silva agradeció a Gustavo Petro previo a la asunción de Abelardo de la Espriella que asistirá Javier Milei

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, recibió una llamada del mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien le agradeció el “diálogo productivo” y la “estrecha cooperación” que tuvieron durante su gobierno.

Este viernes, Abelardo de la Espriella asumirá al frente del Ejecutivo. Javier Milei será uno de los que asistirá a la ceremonia.

El mensaje del presidente de Brasil a Gustavo Petro

“El presidente Lula agradeció a Gustavo Petro por el diálogo productivo y por la estrecha cooperación mantenidas durante el período en el que estuvieron simultáneamente al frente de sus países”, señaló la Presidencia de Brasil en un comunicado.

Lula da Silva destacó además el compromiso del presidente colombiano con el desarrollo sostenible, la inclusión social y el fortalecimiento de la integración regional.

Gustavo Petro dijo qie no registra antecedentes en la Interpol

Gustavo Petro, destacó el informe de la Comisión de Control de los Ficheros de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) que confirmó que actualmente en su sistema de información no figuran datos que lo vinculen con ningún delito.

“No hay nada que me impida moverme por el mundo ni es cierta una inminente extradición. Este es la acción de la OFAC (la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos) preguntando a Interpol”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Noticias Argentinas y AP