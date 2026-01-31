Javier Milei planea nuevos viajes a Estados Unidos: posible reencuentro con Donald Trump y una conferencia del JP Morgan

El presidente ya planea nuevos viajes a Estados Unidos. En la Casa Rosada adelantaron que Javier Milei viajará para participar de dos eventos claves para fortalecer la alianza con el presidente estadounidense: el primero se hará en la residencia privada de Donald Trump y el segundo es una conferencia organizada por el banco JP Morgan, uno de los principales interlocutores financieros del Gobierno libertario.

Javier Milei regresa a Estados Unidos: el primer viaje

El primer viaje que tiene en agenda Javier Milei se dará el 10 de febrero a Florida. El libertario se comprometió a participar de un evento en Mar-a-Lago, la residencia privada y centro de poder político y económico de Donald Trump.

El presidente fue invitado a la Hispanic Prosperity Gala 2026 impulsada por la plataforma Latino Wall Street. Desde la Casa Rosada admitieron que hay «expectativa» por una posible reunión con Donald Trump, aunque no está garantizado.

Fuentes oficiales del Gobierno reconocieron que «cuando llegó la invitación, se evaluó si valía la pena viajar», pero luego remarcaron la «importancia del evento» y su cercanía con el círculo republicano.

La actividad en Florida es organizada por los millonarios Gabriela Berrospi, fundadora de la plataforma Latino Wall Street, que comanda su marido Tony Delgado. EL director de La Derecha Diario, y uno de los impulsores de las campañas digitales a favor y en contra de gobiernos en la región (México, Brasil, Bolivia), Javier Negre, será el anfitrión de la Hispanic Prosperity Gala del Latino Wall Street.

En esta edición también estarán presentes los magnates Grant y Elena Cardone, el deportista Sammy Sosa, los asesores políticos Roger Stone, Alex Bruesewitz, el ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani, el cofundador de Tether Brock Pierce, el campeón UFC Jorge Masvidal, Eduardo Bolsonaro, Mercedes Schlapp directora de CPAC, el productor musical Scott Storch, la actriz Carolina Tejera, la presentadora de televisión Myrka Dellanos, James O’Keefe, Caterina Valentino y el general Michael Flynn, entre otros.

Según lo previsto, Javier Milei irá solo por un día por esta razón se desconoce qué formato tendrá: si es una actividad privada suya o a cargo del Estado argentino.

El segundo viaje que Javier Milei planea a Estados Unidos

El segundo viaje de Javier Milei está planeado para el 9 y el 12 de marzo. Esta vez el destino será Nueva York y será para encabezar una semana dedicada a la Argentina organizada por el banco JP Morgan. El evento apunta a seducir inversores y reforzar el vínculo con Wall Street.

Pablo Quirno se adelantará a este viaje y en febrero irá a Washington para participar con el secretario de Estado, Marco Rubio, en un encuentro centrado en los negocios en torno a búsqueda e inversión en minerales críticos.

El fin de estos viajes es profundizar la relación con Donald Trump,. También seguirán en una cumbre con el Pentágono de la que participará el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Argentina, almirante Marcelo Della Nogare.

El embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, definió la iniciativa como «el mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente».

Con información de Diario Clarín