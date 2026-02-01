Donald Trump sostuvo que «Cuba volverá a ser libre» y habló de un «acuerdo» con Estados Unidos

Donald Trump amenazó con aranceles a quien venda petróleo a Cuba. Foto: AP

Donald Trump sugirió que Estados Unidos buscaría un «acuerdo» con Cuba luego de amenazar con imponer aranceles a los países que le venden petróleo.

Esa medida puso presión sobre México, de cuyo crudo depende Cuba después de que Trump detuviera los envíos desde Venezuela tras la destitución de Nicolás Maduro.

Donald Trump habló de charlas con Cuba

«Creo que ellos probablemente vendrán a nosotros y querrán hacer un acuerdo para que Cuba sea libre nuevamente«, declaró Trump sobre las autoridades cubanas.

El mandatario republicano no ofreció detalles sobre el nivel de acercamiento que su gobierno ha tenido recientemente con el país isleño. Solo deslizó que se estaba «empezando a hablar con Cuba”.

El papa León XIV sobre Cuba y Estados Unidos

El papa León XIV expresó este domingo su «gran inquietud» por «el aumento de las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos, dos países vecinos».

Uniéndose al mensaje de los obispos cubanos, el primer papa estadounidense de la historia invitó desde el Vaticano «a todos los responsables a promover un diálogo sincero y eficaz, a fin de evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del querido pueblo cubano».

Con AFP y AP