«Resolví ocho conflictos»: Donald Trump reclamó recibir el Premio Nobel de la Paz 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que debería ser el ganador del Premio Nobel de la Paz de 2026. El nombre se anunciará este viernes. «He resuelto ocho conflictos», sostuvo el mandatario norteamericano, que junto a Israel inició este año una ofensiva bélica contra Irán este año en Medio Oriente.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, fue la última persona en recibir el galardón.

Donald Trump reclama ganar el Nobel de la Paz 2026

«Hice cosas que nadie más ha hecho jamás. No estoy presumiendo. Solo les estoy diciendo los hechos», sostuvo el presidente norteamericano.

Aseguró: «Resolví ocho guerras. Otra está por venir. Recuperé a todos los rehenes”, afirmó, aúnque especificó a qué conflictos se refería.

Según consignó EFE, Trump afirmó que «he evitado, quizá, la destrucción total del mundo, porque Irán nunca tendrá un arma nuclear. Y eso es algo positivo, algo muy positivo».

En ese sentido, sostuvo que sería un «gran descrédito» para el comité del Premio Nobel de la Paz no concederle el galardón este año. Pero dijo que dudaba que ocurriría:

“No sé cuáles serán sus decisiones. Tienen reputación de quizá no dárselo a personas como yo”, expresó.

El premio de Economía cerrará la temporada de los Nobel el 12 de octubre.