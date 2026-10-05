«Guardaré silencio»: la decisión del tercero en la votación en Brasil que repercutirá en el balotaje entre Lula y Bolsonaro

Augusto Cury, que fue elegido con el 3,4 millones de votos en Brasil. Quedó en tercer lugar. Foto: Gentileza EFE/ Andre Coelho.

El senador Flávio Bolsonaro, aliado de Donald Trump, y el veterano presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se enfrentarán el 25 de octubre en un balotaje. El escritor Augusto Cury, que quedó en tercer lugar, dijo que no respaldará a ninguno de los dos contendientes.

La segunda vuelta se realizará el 25 de octubre. Será clave hacia donde irá el apoyo del resto de las diez fórmulas que compitieron en los comicios.

Qué hará Augusto Cury de cara al balotaje en Brasil

Cury, que quedó en tercer lugar en las elecciones con 3,4 millones de votos, anunció en sus redes sociales que no respaldará ni a Bolsonaro ni a Lula da Silva en la segunda vuelta del 25 de octubre.

“Guardaré silencio”, declaró Cury, quien obtuvo cerca de 3% de los votos. La ventaja de Bolsonaro sobre Lula en la primera vuelta es de unos 2,4 millones de votos, con el escrutinio prácticamente finalizado.

Otros dos candidatos, Ronaldo Caiado y Renan Santos, obtuvieron alrededor de 4,5% de los votos, lo que suma un total de 5,2 millones de sufragios. Ambos son conservadores por lo que se espera que se inclinen más hacia a favor del senador.

Bolsonaro y Lula competirán en el balotaje en Brasil

Bolsonaro obtuvo 47,11% de los sufragios y Lula alcanzó 45,06% al computarse más del 99% de los votos en los comicios del domingo.

Lula, de 80 años y figura dominante en la izquierda de Brasil, busca un cuarto mandato no consecutivo. Su principal adversario es uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro, a quien venció en una reñida segunda vuelta en 2022.

Los votantes en Brasil deciden quién será el nuevo presidente en un contexto de creciente violencia y preocupación por la interferencia de Estados Unidos en el país.