Se estrelló un avión militar en Nigeria: el presidente confirmó la muerte de las 32 personas a bordo

Un avión ATR-42 (matrícula 931) perteneciente a la flota de la Fuerza Aérea de Nigeria. La aeronave caída transportaba a 32 personas hacia Lagos. (Foto: gentileza)

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, confirmó este lunes la muerte de las 32 personas que viajaban a bordo del avión militar que se estrelló en el sur del país. A través de un comunicado emitido por la sede gubernamental en Abuya, el mandatario expresó su profundo pesar y transmitió sus condolencias a las familias de los 25 pasajeros y siete tripulantes que perdieron la vida en el siniestro.

Según había informado previamente la agencia de noticias Associated Press (AP), la aeronave pertenecía a la Fuerza Aérea de Nigeria (NAF) y se encontraba cumpliendo una misión de rutina con destino a Lagos, el polo económico del país. El impacto se produjo en la localidad costera de Igbokoda, en el estado de Ondo, en las inmediaciones de una base naval.

La confirmación de Bola Tinubu y el pedido de una investigación urgente

«Este es un momento doloroso para nuestras Fuerzas Armadas y para toda la nación«, manifestó Tinubu, quien destacó que el personal de la fuerza aérea «arriesga su vida todos los días para proteger a Nigeria». En el mismo pronunciamiento oficial, el jefe de Estado ordenó una investigación exhaustiva e inmediata para esclarecer las causas de la tragedia y evitar hechos similares en el futuro.

El punto donde se estrelló el avión (Mapa: AP)

Por su parte, el ministro de Aviación nigeriano, Festus Keyamo, había detallado que el aparato desapareció de los radares alrededor de las 9 de la mañana (hora local). La Fuerza Aérea identificó a la máquina siniestrada como un modelo ATR-42, habitualmente utilizado para operaciones de vigilancia, reconocimiento y traslado de tropas.

El hallazgo en la ribera y el relato de los testigos

Pobladores de la zona indicaron a AP que el avión cayó muy cerca del río y que parte de la estructura comenzó a hundirse en el agua.

«Escuchamos algo parecido al estruendo de un trueno», relató Akinbulejo Pius, testigo presencial en Igbokoda. «El avión arrasó varios árboles en la caída. Encontramos restos, ropa y zapatos en el lugar», describió sobre el impacto antes de que los equipos de rescate y las autoridades provinciales aseguraran la zona.