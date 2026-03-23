Donald Trump pausa los ataques a centrales eléctricas de Irán por «al menos cinco días»

En un giro inesperado dentro de la escalada de tensión en Medio Oriente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes una suspensión de las operaciones militares contra Irán por un plazo de cinco días.

La medida, que frena momentáneamente los ataques planificados contra la infraestructura energética y plantas de poder, fue comunicada por el mandatario a través de su plataforma Truth Social, tras calificar como «profundas, detalladas y constructivas» las negociaciones de las últimas 48 horas.

El líder republicano ordenó al Departamento de Guerra posponer cualquier ofensiva mientras se evalúa el avance de estas conversaciones, que tienen como objetivo alcanzar una «resolución completa y total» de las hostilidades en el Golfo.

No obstante, Trump dejó claro que la tregua está estrictamente sujeta al éxito de los diálogos en curso, manteniendo la presión sobre Teherán tras el ultimátum previo para la reapertura del Estrecho de Ormuz.

Negociaciones secretas y paréntesis estratégico

La decisión de Washington surge tras un periodo de 48 horas de gestiones diplomáticas cuyos interlocutores y canales oficiales aún no han sido revelados por la Casa Blanca. Este «paréntesis estratégico» se produce en un momento crítico, luego de que el conflicto mantuviera una tendencia alcista en la violencia desde el pasado 28 de febrero, fecha en que se registraron los primeros ataques coordinados entre Estados Unidos e Israel contra objetivos en suelo iraní.

El anuncio representa un cambio de postura frente a las amenazas previas de destrucción total de la red energética iraní.

Al postergar las acciones militares, la administración Trump busca explorar una salida diplomática que evite un enfrentamiento bélico de magnitudes impredecibles, condicionando la paz a que se cumplan las exigencias estadounidenses sobre la libre navegación en las rutas comerciales del petróleo.

Impacto en los mercados y el escenario regional

La noticia del cese al fuego temporal llega como un alivio para los mercados financieros, que habían operado con fuertes pérdidas debido al temor de una guerra abierta en el corazón de la producción de hidrocarburos.

La posibilidad de una desescalada, aunque sea por un plazo de 120 horas, ha generado una expectativa de estabilización en los precios internacionales de la energía, los cuales se encontraban disparados desde el inicio de la Operación Furia Épica.

A pesar de la tregua, la incertidumbre persiste sobre el desenlace final del conflicto. Si al finalizar los cinco días no se alcanza un acuerdo satisfactorio para la Casa Blanca, el mandatario ha sugerido que se retomará la ofensiva contra la infraestructura de Irán. Por ahora, el mundo observa este breve periodo de calma mientras se define si la diplomacia logrará desactivar la crisis más grave en la región en las últimas décadas.