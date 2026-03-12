Guerra Rusia-Ucrania: «El enemigo atacó cínicamente un asentamiento pacífico», la denuncia por otro bombardeo ruso

Rusia lanzó una nueva ola de misiles por Ucrania. El ataque dejó como resultado una joven muerta y varias personas heridas. Las autoridades ucranianas apuntaron contra su contrincante y remarcaron que el bombardeo tuvo como objetivo un «asentamiento pacífico».

Guerra Rusia-Ucrania: nuevo bombardeo registrado

El ataque ruso se ubicó en el norte de Ucrania. Según la información brindada por autoridades, por el hecho murió una joven de 15 años y sus padres quedaron gravemente heridos.

«El enemigo atacó cínicamente un asentamiento pacífico en Menska», publicó el ayuntamiento en Facebook, al añadir que el bombardeo dañó dos edificios residenciales.

«Desgraciadamente, el ataque enemigo se cobró la vida de una niña de 15 años y sus padres resultaron heridos», agregó la publicación.

Los servicios de emergencia estaban trabajando para extinguir un incendio en el lugar, según la misma fuente.

Este ataque se produce luego de que la tercera ronda de conversaciones tripartitas entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania se viera frustrada por la guerra en Oriente Medio, a pesar de la presión de Washington sobre las dos partes en conflicto para alcanzar un acuerdo de paz.

Contraofensiva en Dnipropetrovsk y nuevos movimientos militares en el frente de Ucrania

Las fuerzas ucranianas recuperaron casi todo el territorio ocupado en sectores de la región industrial de Dnipropetrovsk durante una reciente contraofensiva, según afirmó el mayor general Oleksandr Komarenko. El funcionario aseguró que las tropas expulsaron a soldados rusos de más de 400 kilómetros cuadrados.

En una entrevista publicada por el medio ucraniano RBC-Ucrania, el militar afirmó que las unidades avanzaron más de 10 kilómetros tras atravesar posiciones rusas. Desde el frente, el subcomandante Andrii Kyianenko dijo que las tropas de Moscú están mal abastecidas y con poco apoyo logístico.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, evaluó que los recientes contraataques ucranianos “están generando efectos tácticos, operativos y estratégicos que pueden perturbar el plan de campaña ofensiva de Rusia para la primavera-verano de 2026”.

En paralelo, el presidente ruso Vladímir Putin sostuvo que las fuerzas de su país ampliaron sus avances en el Donbás. Según afirmó durante una reunión con Denis Pushilin, Ucrania pasó de controlar cerca del 25% del territorio de esa región a mantener entre el 15% y el 17%.

Ataques a ciudades ucranianas y tensiones diplomáticas por negociaciones internacionales

Los enfrentamientos continúan acompañados por bombardeos sobre zonas urbanas. Tres bombas planeadoras impactaron en el centro de la ciudad de Sloviansk, en el este de Ucrania, donde murieron cuatro personas y al menos 16 resultaron heridas, incluida una adolescente de 14 años.

La fuerza aérea ucraniana informó que durante la noche Rusia lanzó 137 drones contra distintas ciudades del país. De ese total, las defensas lograron derribar 122 aparatos, aunque los ataques dejaron al menos 17 personas heridas.

En el plano diplomático, el presidente Volodimir Zelensky indicó que la próxima ronda de conversaciones prevista en Turquía fue pospuesta por negociadores estadounidenses. Las reuniones se iban a realizar entre martes y miércoles, pero podrían trasladarse a la próxima semana.

Zelensky también advirtió que una eventual flexibilización de sanciones a Rusia para permitir mayores ventas de petróleo sería “un duro golpe” para Ucrania, en medio de la guerra y de la atención internacional puesta en el conflicto en Oriente Medio.