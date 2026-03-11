Donald Trump dijo que el conflicto con Irán terminará “pronto” porque ya “casi no queda nada por atacar”

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el miércoles que «prácticamente no queda nada por atacar» en Irán y que el conflicto terminará «pronto», en una entrevista telefónica con el sitio web de noticias Axios.

Donald Trump dijo que la ofensiva contra Irán está cerca de su final

«En cuanto quiera que esto se detenga, se detendrá«, añadió Trump, poco después de que el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, declarara que la ofensiva emprendida por su país en conjunto con Estados Unidos el 28 de febrero continuaría «sin límite de tiempo».

Ante periodistas en la Casa Blanca, el mandatario explicó además que «pronto, muy pronto» habrá «una gran seguridad» en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos ha localizado y atacado 28 buques minadores iraníes en la zona, aseguró. El martes esa cifra se elevaba a 16.

Irán, por su parte, afirmó que había atacado un buque con bandera liberiana de propiedad israelí y un portacontenedores tailandés en la zona.

El mando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom) advirtió a los iraníes que evitaran los puertos civiles que son utilizados para fines militares.

Trump enfrenta encuestas negativas en el ámbito interno y temores por la perturbación económica mundial derivada de la operación contra Irán.

El mandatario republicano, de 79 años, afronta unas decisivas elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre, en las que está en juego el control del Congreso.

El ministro de Defensa israelí dijo que la operación continuará «tanto como sea necesario», hasta que logren «todos los objetivos».

Irán ha replicado con ataques, aunque mucho menos intensos que al principio del conflicto, y con declaraciones desafiantes, tras elegir a un nuevo ayatolá, el hijo del líder asesinado Alí Jamenei.

Estados Unidos e Israel deberían «considerar la posibilidad de que se vean envueltos en una guerra de desgaste a largo plazo que destruirá toda la economía estadounidense y la economía mundial, y que hará que todas sus capacidades militares se erosionen hasta el punto de la destrucción», declaró Ali Fadavi, asesor del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, a la televisión estatal.

AFP