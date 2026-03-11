Aerolíneas Argentinas aplicará un recargo por la suba del petróleo: cuánto incrementará el valor de los vuelos

La guerra en Medio Oriente provocó la variación del precio del petróleo y eso ya comenzó a trasladarse a distintos sectores que lo utilizan como un insumo clave. En ese contexto y en línea con otras compañías aéreas, Aerolíneas Argentinas anunció que aplicará de forma temporal en sus vuelos un recargo por combustible en sus pasajes.

Según el índice de referencia Platts, el precio medio mundial del combustible de aviación pasó de valer USD 90 por barril a ubicarse entre los USD 150 y USD 200 por barril.

Cuánto subirá el precio de los vuelos de Aerolíneas Argentinas

En un comunicado, desde Aerolíneas Argentinas anunciaron que «ante los movimientos recientes en el precio del barril de petróleo y el consecuente aumento en el precio del combustible de aviación (Jet Fuel), Aerolíneas Argentinas implementará temporalmente un recargo por combustible en sus vuelos”.

Aclararon que “la medida se encuentra en línea con decisiones adoptadas por la industria y busca mitigar el impacto de estos incrementos en la estructura de costos de la compañía”.

Explicaron que, “en el caso de los vuelos regionales e internacionales, el cargo será de entre 10 y 50 dólares por tramo, según el destino y para los vuelos de cabotaje, el cargo a aplicar será de 7.500 pesos por tramo”.

Aerolíneas Argentinas continuará monitoreando la evolución del mercado con el objetivo de proteger su estructura de costos y minimizar el impacto en sus pasajeros”, señalaron.

Cuánto subieron los precios de los vuelos de otras aerolíneas

Con Noticias Argentinas

La medida, es sensiblemente inferior a la adoptada por otras compañías, como algunas americanas, por ejemplo, que sumaron alrededor de 100 dólares al costo de sus tickets.

En rutas Internacionales de Larga Distancia, los pasajes hacia Europa, Asia y Estados Unidos han sufrido los mayores incrementos, situándose entre un 12% y un 18%. Esto responde a que el combustible representa una porción mayor del costo operativo en vuelos de más de 8 horas.

En rutas Regionales y Domésticas, particularmente en Sudamérica, el alza ha sido más moderada pero constante, con incrementos de entre el 5% y el 8%.

Aerolíneas como LATAM, Avianca y diversas low-cost han intentado absorber parte del costo para no afectar la demanda, aunque ya han comenzado a aplicar «recargos por combustible» (fuel surcharges) directos.

Aun así, a nivel global, uno de los efectos más inmediatos de la crisis es la alteración de los centros de conexión o hubs tradicionales en Medio Oriente. Ante el riesgo que supone el uso del espacio aéreo afectado, especialmente tras el inicio de las hostilidades con Irán, una parte significativa del tráfico de pasajeros y carga está siendo redirigida hacia rutas alternativas que conectan con Asia.