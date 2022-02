Guerra Rusia-Ucrania: el duro relato de un ucraniano de Lugansk que vivió en Bariloche

El programa En Eso Estamos, de Río Negro Radio, dialogó esta mañana con Eugenio Vyshnyakov, un ucraniano que vive en Sievierodonetsk, región de Lugansk, en el marco de la invasión rusa a Ucrania.

«Es una situación muy diferente a todo. Ya veníamos preparados, esta situación está así desde 2014. Mis parientes viven en la zona del conflicto, que está bajo control del ejército ruso», comentó esta mañana.

«Internet tenemos fluido– continuó Eugenio- la única cuestión es que ayer durante gran parte del día estuvo cortado. Por ahora seguimos sin interrupciones. En mi caso veo mucho YouTube«.

Eugenio es barista y estuvo años atrás en la Patagonia. Decidió especializarse en la preparación del café desde su Ucrania natal y vivió un tiempo en Bariloche.

«Lo primero que hemos hecho respecto a prevención, con mi madre, es armar un maletín de emergencia: documentos importantes, ropa, medicamentos. Luego, no salir a la calle, porque hay ataques por todas partes y estamos en una ciudad estratégica», relató desde Ucrania.

«Es importante no entrar en pánico y salir corriendo a comprar provisiones, porque siempre algo tenés en casa. Si no hay desabastecimiento», señaló en comunicación telefónica con el programa radial.

«Mi ciudad no está bajo el control de Rusia, estamos a unos 50 o 60 kilómetros de esa zona. Todavía es Ucrania. El intendente de la ciudad brinda información cada dos horas«, explicó.

«Hemos pensado mucho en buscar un refugio, pero como todavía no tenemos bombardeos ni enfrentamientos armados en la ciudad, nos mantenemos tranquilos. Si es cierto que en Kiev, por ejemplo, hay muchos problemas», agregó.

En su análisis del conflicto, Eugenio expresó: «La guerra ya la comenzaron, controlarla va a ser mucho más difícil, sobre todo esto que comenzó con muchos puntos y mucha violencia. Creo que es casi imposible que esto termine a corto plazo».

«Están destruyendo ciudades muy grandes, con infraestructura muy armada. Hay pueblos donde el 80% está destruido y la gente no puede salir del sótano desde hace más de dos días«, añadió.

Eugenio, además, se mostró crítico de la información que circula: «Como suele ocurrir en la guerra, los jefes están mintiendo mucho respecto al número de víctimas fatales y de heridos».

«Argentina es un país de buena gente, no hay agresiones de ninguna clase. Quiero mandar un saludo a Bariloche, un lugar magnífico que me brindó mucho cariño y me lo sigue brindando», concluyó.

