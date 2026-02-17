Arribó a Venezuela un nuevo vuelo con 110 migrantes deportados desde Estados Unidos

Un nuevo vuelo con 110 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos, arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, informó el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, en su cuenta de Instagram.

En el avión que partió procedente de la ciudad estadounidense de Miami, fueron trasladados 92 hombres, 15 mujeres y 3 menores de edad, según un informe de Xinhua.

Programa Vuelta a la Patria, de retorno a Venezuela

Los migrantes retornados fueron recibidos «por los órganos de seguridad ciudadana y las diferentes instituciones para aplicar los protocolos de atención correspondientes», indicó el Ministerio de Interior, Justicia y Paz.

El vuelo que arribó el lunes es el número 112 del programa gubernamental Vuelta a la Patria, que se encarga de facilitar el retorno de migrantes venezolanos, no sólo desde Estados Unidos sino desde cualquier parte de la región latinoamericana.

Los vuelos de repatriación de venezolanos procedentes de Estados Unidos intensificaron su regularidad durante las últimas semanas.

Noticias Argentinas