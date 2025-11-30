Honduras elige presidente en un elección seguida de cerca por Donald Trump

La elección en Honduras es seguida con atención por la administración de Donald Trump. Foto. AP

Los hondureños acuden este el domingo a las urnas para escoger a su nuevo presidente entre una candidata que representa el continuismo y dos opositores abanderados por partidos tradicionales que buscan retornar al poder tras una tensa campaña marcada por denuncias de posible fraude.

Cinco candidatos se disputan la elección en Honduras

Más de seis millones de hondureños están habilitados para sufragar en otra jornada electoral en Latinoamérica observada con atención por la administración de Donald Trump, quien ha vuelto su mirada a la región.

A pocos días de la votación Trump envió un mensaje de respaldo a uno de los contendientes: el empresario conservador Nasry Asfura, del tradicional Partido Nacional del exmandatario Juan Orlando Hernández, extraditado y sentenciado en Estados Unidos a 45 años de prisión por tráfico de drogas y armas.

El viernes, Trump indicó en su cuenta de Truth Social que indultará a Hernández al explicar que fue “tratado de manera muy dura e injusta”.

Tres de los cinco candidatos en la boleta presidencial llegan en un virtual empate en el primer lugar, según las encuestas: Asfura, Rixi Moncada, una abogada y aliada de la mandataria saliente Xiomara Castro que se postula por el oficialista partido Libertad y Refundación (Libre) de izquierda, y el popular expresentador de televisión Salvador Nasralla, que busca por cuarta vez la presidencia, esta vez por el también tradicional Partido Liberal.

Qué se elige este domingo en Honduras

En los comicios se elegirá al presidente y tres designados presidenciales o vicepresidentes, los 128 diputados y sus respectivos suplentes y los 298 alcaldes y vicealcaldes municipales.

Las urnas abrieron luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) diera el banderillazo que daba por inaugurada la elección.

La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, pidió a las Fuerzas Armadas —encargadas de la vigilancia y retorno de las maletas electorales al centro de acopio del consejo— resguardar el proceso de principio a fin.

AP