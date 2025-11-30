El Gobierno de Nicolás Maduro anunció un plan de retorno de venezolanos varados tras suspensión de vuelos

El Gobierno de Nicolás Maduro repudió las cancelaciones de vuelos sobre el espacio aéreo de Venezuela. Foto AP/Ariana Cubillos.

El Gobierno de Nicolás Maduro anunció un «plan especial” para garantizar el regreso de venezolanos que “quedaron varados en el extranjero” luego de las cancelaciones de vuelos. Así lo anunció la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Además repudiaron el mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dijo que debe considerarse «cerrado en su totalidad» el espacio aéreo del país caribeño.

El mensaje del Gobierno tras las cancelaciones de vuelos en Venezuela

Rodríguez comunicó que el plan promovido por Venezuela se trata de una medida para «facilitar los itinerarios de salida de aquellos que deban viajar fuera de nuestro territorio”.

Por otro lado, apuntó contra el mensaje que dio Donald Trump sobre el espacio aéreo venezolano. Dijo que desde el Gobierno activaron “todos los mecanismos multilaterales ajustados al derecho internacional para el cese inmediato de esta acción ilegítima e ilícita».

Y agregó: “El Gobierno de EEUU complace solicitud de María Corina Machado para intentar bloquear el espacio aéreo de Venezuela”.

La advertencia de Donald Trump sobre los vuelos en Venezuela

Donald Trump, advirtió el sábado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, en el marco de una escalada con el mandatario Nicolás Maduro.

«A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad», escribió Trump en su red Truth Social sin dar más detalles.

Venezuela denunció la advertencia del presidente estadounidense como una «amenaza colonialista» a su soberanía.

«Venezuela denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo, (…) una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela», señaló el texto publicado por el canciller Yván Gil.

Caracas también alertó que «a través de esta acción, el gobierno de los Estados Unidos ha suspendido, de manera unilateral, los vuelos de migrantes venezolanos que de manera regular se venían realizando en el marco de la repatriación de venezolanos».

Unos 75 vuelos se han realizado este año, con al menos 13.956 venezolanos deportados desde Estados Unidos.

Entretanto, las fuerzas armadas venezolanas realizaron ejercicios costeros este sábado destinados a «detectar cualquier acción enemiga» hacia el territorio, dijo uno de los comandantes en videos publicados por el canal estatal VTV, que mostró imágenes de movilización de soldados armados, equipos lanzacohetes y baterías antiaéreas.

Desde inicios de septiembre, el gobierno de Trump aumentó la presión sobre Venezuela, con un importante despliegue militar en el Caribe que incluye al mayor portaviones del mundo.

El presidente estadounidense afirma que su objetivo es detener el tráfico de drogas desde el país sudamericano, pero Caracas asegura que busca un cambio de régimen.

Las fuerzas estadounidenses han matado al menos a 83 personas en sus más de 20 ataques contra presuntas narcolanchas, en el Caribe y el este del Pacífico. .

La preparación en Venezuela ante la posible confrontación con Estados Unidos

Las comunas en Venezuela han respondido al llamado del presidente Nicolás Maduro de prepararse para una posible confrontación armada con Estados Unidos que mantiene un vasto despliegue militar en el mar Caribe.

En septiembre pasado, después de la llegada de barcos y tropas estadounidenses a aguas próximas al país suramericano, Maduro anunció la creación de las Unidades Comunales Milicianas en 5.336 zonas del país, que agruparán, a su vez, la denominada «Base Popular de Defensa Integral», con la tarea de garantizar «la paz» que -anticipó el gobernante- «el país nunca había tenido»

De acuerdo con el Gobierno venezolano, se inscribieron más de ocho millones de personas en la Milicia, como se conoce a un componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) conformado por civiles con entrenamiento militar..

Con información de AFP y EFE.