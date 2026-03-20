Irán amenazó con atacar destinos turísticos en todo el mundo y aseguró que sigue fabricando misiles

Irán amenazó este viernes con atacar lugares de recreo y turísticos en todo el mundo, e insistió en que sigue fabricando misiles.

Irán lanzó una advertencia global

El máximo portavoz militar de Irán, el general Abolfazl Shekarchi, advirtió que “los parques, las zonas recreativas y los destinos turísticos” de todo el mundo no serán seguros para los enemigos de Teherán, lo que reaviva la preocupación de que pueda volver a utilizar ataques militantes fuera de Oriente Medio como táctica de presión, reportó la cadena CBS News.

Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán refutó el viernes la afirmación del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, del día anterior, de que la armada iraní había sido hundida y su fuerza aérea estaba hecha pedazos, y que la capacidad de Irán para producir misiles balísticos había sido eliminada.

“Estamos produciendo misiles incluso en condiciones de guerra, lo cual es asombroso, y no hay ningún problema particular con el almacenamiento”, declaró el portavoz, el general Ali Mohammad Naeini, según publicó el periódico estatal iraní IRAN.

NA