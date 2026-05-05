Irán amenazó sobre el estrecho de Ormuz y Estados Unidos dijo que responderá de forma «devastadora» si atacan los buques

Se eleva la tensión en torno al estrecho de Ormuz. Foto: Gentileza Xinhua

Frente a la operación «Proyecto Libertad» de Estados Unidos que tiene como fin escoltar buques en el estrecho de Ormuz, Irán lanzó este martes una nueva advertencia contra la Casa Blanca. Por su parte, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, sostuvo que Washington «no busca pelea» en esa pasaje marítimo por donde transita una quinta parte del crudo mundial, aunque dijo que habría una repuesta «devastadora» si la república islámica derriba alguna embarcación.

Desde fines de febrero, cuando comenzó la guerra en Medio Oriente la circulación naval en la región quedó severamente afectada.

«Su mal será contenido»: la advertencia de Irán por Ormuz

«La seguridad de la navegación y del tránsito energético ha sido puesta en peligro por Estados Unidos y sus aliados al violar el alto el fuego e imponer un bloqueo, aunque su mal será contenido», denunció en X el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

“Sabemos bien que la continuidad de la situación actual es insoportable para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía”, agregó.

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, criticó en la red social X las operaciones militares estadounidenses en el estrecho y denunció que los hechos «dejan claro que no hay soluciones militares a una crisis política».

Araqchí aconsejó a Estados Unidos y a Emiratos Árabes Unidos (EAU) «desconfiar» de quienes quieran «arrastrarlos de nuevo al atolladero».

Estados Unidos amenazó que responderá si se ataca buques

Estados Unidos con su Armada empezó una operación para garantizar la libre navegación comercial. «No estamos buscando pelea. Pero tampoco podemos permitir que Irán bloquee a países inocentes y sus mercancías en una vía navegable internacional», declaró Pete Hegseth en rueda de prensa.

«Si atacas a las tropas estadounidenses o a buques comerciales inocentes, te enfrentarás a un poder de fuego estadounidense abrumador y devastador», lanzó.

El alto el fuego decretado el 8 de abril sigue en pie, aseguró el jefe del Pentágono, que insistió en separar los ataques contra Irán de esta operación naval.

Pero las fuerzas armadas están listas para reanudar hostilidades si reciben la orden, apuntó a su lado el jefe del Estado Mayor conjunto, el general Dan Caine. «Ningún adversario debe confundir nuestra contención actual con una falta de determinación», dijo el general a los periodistas.

AFP y AP