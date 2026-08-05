Un periodista murió de un infarto durante el estreno de su programa de streaming

El periodista Pablo Víctor Balario, de 49 años, murió este lunes luego de sufrir una descompensación durante la primera transmisión de Comadreja TV, el canal de streaming que había creado junto a un grupo de amigos y colaboradores en Sierra de la Ventana.

El hecho ocurrió cuando había transcurrido poco más de una hora del programa inaugural. Según reconstruyó el medio local Noticias Tornquist, Balario se descompensó en plena emisión y fue trasladado de urgencia al Hospital Menor Dr. Emilio Aldaya.

Allí, el equipo médico intentó reanimarlo, pero finalmente se constató su fallecimiento a causa de un infarto.

El lanzamiento de un nuevo proyecto

Balario era oriundo de la ciudad de Buenos Aires, aunque años atrás había decidido radicarse en Sierra de la Ventana, en el partido bonaerense de Tornquist. En la localidad desarrolló distintos proyectos relacionados con la comunicación, la conducción y la organización de eventos.

Su última iniciativa había sido la creación de Comadreja TV, una plataforma de streaming pensada para transmitir contenidos durante las 24 horas y ofrecer programas de interés general.

Horas antes de la primera emisión, el periodista había expresado su entusiasmo por el inicio del proyecto.

“Es una locura. La idea del streaming nos parece maravillosa. Para nosotros, Comadreja es una especie de canal de televisión. Es una apuesta. Y le ponemos todo lo que tenemos, pero con total amor”, había señalado.

La transmisión inaugural quedó marcada por la tragedia y la noticia generó una profunda conmoción entre sus compañeros, familiares y vecinos de Sierra de la Ventana.

El emotivo mensaje de sus compañeros

Un día después de conocerse el fallecimiento, los integrantes de Comadreja TV publicaron un mensaje de despedida en las redes sociales del proyecto.

“No se puede expresar lo que se siente en un momento como este. La urgencia de la vida, y de la muerte, toma sus propias decisiones. Y ahí nos quedamos de pronto con las manos vacías y el alma rota”, expresaron.

Además, anticiparon que el canal continuará con el proyecto que Balario había impulsado junto al equipo.

“Pero este sueño, el de la Comadreja, no se detendrá porque también era tu sueño, Pablo. Y la mejor manera de honrarte es continuar con el amor, la fuerza y el humo con el que hicimos este camino”, señalaron.

La despedida de su hija

Ayelén, una de las hijas del periodista, también lo recordó con un conmovedor mensaje publicado en redes sociales.

“Él fue mi superhéroe, mi protector, mi última muralla. Realmente me hizo creer que todo era posible. Acá vamos a estar bien. No te voy a mentir. Tu ausencia me duele. Todo duele. Papi, te amo donde quiera que estés”, escribió.

Una figura vinculada a la cultura local

Entre los trabajos más recordados de Balario se encuentra la conducción de las últimas ediciones de la Fiesta Provincial de los Reyes Magos y de la Fiesta Provincial de las Golondrinas, dos de los eventos tradicionales de Sierra de la Ventana.

Además, entre junio y diciembre de 2024 condujo junto a Maira Esquivel el programa Algo Mejor que Hacer, emitido todos los domingos por FM Reflejos.

Su fallecimiento causó pesar en la comunidad y entre quienes compartieron con él proyectos vinculados con la comunicación, la cultura y los eventos locales.