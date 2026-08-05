El VAR semiautomático debutaría en los octavos de final de la Copa Argentina

Con el torneo Clausura ya en marcha, este miércoles se confirmaron los días y horarios de los ocho partidos correspondientes a los octavos de final de la Copa Argentina, que se llevarán a cabo entre el 12 de agosto y el 2 de septiembre, serán televisados por TyC Sports y contarían con la innovadora presencia del VAR Semiautomático.

Mediante la implementación de una docena de cámaras de seguimiento que captan la posición de la pelota y hasta 29 puntos de datos de cada jugador, con énfasis en las extremidades relevantes a la hora de sancionar un fuera de juego.

Con las cámaras de seguimiento y un sensor en la pelota, el VAR semiautomático envía alertas a la sala de revisión cuando detecta una posición fuera de juego (Foto: FIFA).

De igual manera, la pelota contiene un sensor interno que envía datos de contacto, información que luego es cruzada con un sistema de inteligencia artificial que, al detectar un fuera de juego, envía una alerta automática a la sala de video, para que la jugada sea validada o no por los oficiales del VAR.

Se implementaría por primera vez en la próxima instancia, según indicó Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje de AFA, en una reunión de Comité Ejecutivo.

Los cruces de octavos de final de la Copa Argentina