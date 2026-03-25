Irán aseguró que atacó el portaaviones de EE.UU.: incertidumbre por los daños ante el silencio de Washington

El Ejército de Irán aseguró este miércoles 25 que lanzó un feroz ataque con misiles de crucero contra el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln. El inmenso buque militar se encuentra actualmente desplegado en el mar Arábigo en el marco de la reciente escalada bélica en Medio Oriente. Por el momento, las autoridades de Washington mantienen un absoluto hermetismo y no se han pronunciado al respecto.

Esta no es la primera vez durante la guerra en curso que Teherán asegura haber golpeado a esta embarcación estratégica.

Según la información recopilada por las agencias internacionales AP y Reuters, el ataque fue comunicado oficialmente mediante un escrito del Departamento de Relaciones Públicas del Ejército iraní.

Según el comunicado militar, el bombardeo obligó al portaaviones, desplegado en la zona del Golfo, a «modificar su posición».

El comandante de la marina iraní, el almirante Shahram, señaló que los movimientos de este portaaviones «son vigilados de forma permanente» y que si la flota entra en el radio de alcance de sus sistemas de misiles, «será blanco de contundentes ataques».

Hasta el momento, no existen confirmaciones independientes sobre el resultado real de este nuevo y peligroso asalto en alta mar. Ni el Pentágono ni los altos mandos del Comando Central estadounidense han informado públicamente sobre posibles impactos o afectaciones estructurales en el portaaviones.

Mientras tanto, el mar Arábigo se consolida como un punto crítico de operaciones que abarca zonas calientes como el Golfo Pérsico y el estratégico estrecho de Ormuz.

El rol del USS Abraham Lincoln y los antecedentes de ataques en el mar

El portaaviones nuclear de la clase Nimitz es uno de los principales activos militares desplegados por el Pentágono en la costa suroccidental de Asia. Este gigante de los mares opera acompañado por un poderoso grupo de combate que está integrado por varios destructores equipados con sistemas de defensa aérea. Según las fuentes militares, es la única embarcación de su tipo con capacidad para cien aeronaves que se encuentra relativamente cerca de las costas iraníes.

La presencia de esta imponente flota en el mar Arábigo lo convierte en un objetivo estratégico prioritario para el régimen de Teherán.

El pasado 1 de marzo, la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó haber lanzado cuatro misiles balísticos contra el mismo buque. En aquella oportunidad, el Comando Central de Estados Unidos desmintió la ofensiva y aseguró que los proyectiles no causaron ningún tipo de daño.