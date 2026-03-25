Irán rechazó un posible acuerdo en la guerra en Medio Oriente: «Estados Unidos está negociando consigo mismo»

La guerra en Medio Oriente desatada entre Estados Unidos e Israel contra Irán sumó un nuevo cruce. El país asiático rechazó este miércoles cualquier negociación con la administración de Donald Trump y subrayó que no llegará a ningún acuerdo. «Estados Unidos está negociando consigo mismo debido a sus conflictos internos», sostuvieron,

En un discurso sobre la situación bélica entre ambas naciones, Trump afirmó que Washington había mantenido conversaciones con Irán y que ambas partes tenían «puntos de acuerdo importantes«.

Irán descarta negociar por la guerra en Medio Oriente

Ebrahim Zolfaghari, portavoz del principal mando militar de Irán contradijo las afirmaciones de Trump. Según el mandatario estadounidense, Teherán estaba negociando con Estados Unidos y buscaba un acuerdo para poner fin a la guerra. Zolfaghari desmintió el discurso y apuntó contra su rival occidental: «El poder estratégico del que presumían los enemigos se ha convertido en una derrota estratégica», señaló.

Trump amenazó con destruir las plantas energéticas iraníes y afirmó que sostuvo conversaciones para un acuerdo de alto el fuego (Foto: archivo)

Los cuestionamientos a Estados Unidos del portavoz iraní

Zolfaghari apuntó contra Estados Unidos, afirmando que «si fuera la superpotencia mundial, hubiera podido liberarse de la situación en la que se encuentra».

Zolfaghari sumó que «no podrán invertir en Asia Occidental ni verán los precios de la energía y el petróleo regresar a niveles anteriores hasta que entiendan que la estabilidad en la región está garantizada por las fuerzas armadas iraníes«.

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