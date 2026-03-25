Israel derribó a un escuadrón de Hezbollah con un ataque con cohetes en el sur del Líbano

El Ejército de Israel atacó a un escuadrón lanzacohetes de Hezbollah en otro bombardeo aéreo nocturno luego de haber lanzado proyectiles contra posiciones de las tropas israelíes desplegadas en el sur del Líbano.

Hoy se conoció que hubo un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Nuevos ataques de Israel

La operación de respuesta fue coordinada mediante el uso de tecnología de vigilancia. Un dron de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) logró identificar la ubicación exacta de los atacantes inmediatamente después de que estos efectuaran los disparos, y alcanzó al grupo operativo poco después de la detección.

El mando militar israelí confirmó que el fuego de cohetes de Hezbollah no provocó heridos ni daños materiales entre sus soldados..

Por otro lado, anunció que atacó una instalación de fabricación de submarinos en Isfahán. La víspera, Israel dijo que había llevado a cabo una «amplia ola de ataques» en esa ciudad del centro de Irán.

Plan de 15 puntos para frenar la guerra en Medio Oriente

Este miércoles se conoció que hubo una propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Irán. Fueron enviadas a Teherán a través de mediadores paquistaníes.

Se trata de un plan en 15 puntos para poner fin a la contienda iniciada el 28 de febrero.

Con AFP y Noticias Argentinas