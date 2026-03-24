Irán endurece su núcleo con un exjefe de la Guardia Revolucionaria tras el asesinato de Alí Larijani

El nuevo funcionario iraní acumuló cargos en seguridad estatal y en la estructura militar del régimen.

Irán confirmó este martes la designación de Mohamad Bagher Zolghadr como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en reemplazo de Alí Larijani, asesinado la semana pasada por Israel. El cambio ocurre en un momento de crisis interna y de máxima tensión en Medio Oriente.

Según informó Clarín, el anuncio fue realizado por Mehdi Tabatabaei, director adjunto de la oficina de comunicaciones presidencial.

Quién es Mohamad Bagher Zolghadr, la figura que gana poder en Irán

Zolghadr ocupó cargos de seguridad en el Estado iraní y dentro de la estructura de mando de las fuerzas armadas. Entre otras funciones, fue viceministro del Interior para Asuntos de Seguridad y tuvo intervención en áreas de inteligencia y planificación estratégica.

El nuevo secretario es un excomandante de la Guardia Revolucionaria y su llegada consolida un perfil de conducción más ligado al aparato militar.

De acuerdo con la información publicada, Zolghadr es un general de brigada con trayectoria desde la guerra entre Irán e Irak. También se lo menciona como uno de los fundadores de Ansar-e Hezbollah, un grupo paramilitar vinculado a la represión de protestas y movimientos reformistas.

Mohamad Bagher Zolghadr fue designado en uno de los cargos clave de la seguridad iraní tras la muerte de Alí Larijani.

El relevo se produjo después del ataque aéreo israelí en Teherán del 17 de marzo, en el que murió Larijani. Su llegada al cargo aparece además en un escenario de fragilidad institucional para el régimen iraní, tras la muerte de Ali Khamenei el 28 de febrero, en el inicio de los ataques contra Irán.

Zolghadr también arrastra sanciones de la ONU, la Unión Europea y Australia por su presunto papel en la proliferación nuclear y en hechos vinculados con la represión de derechos humanos. Su desembarco fortalece la presencia de la Guardia Revolucionaria en las decisiones de política exterior y defensa.

Mientras tanto, el régimen iraní prometió responder por las muertes de sus dirigentes y este miércoles lanzó una nueva oleada de misiles cerca de Tel Aviv. En paralelo, el Gobierno de Donald Trump aseguró que mantiene contactos con Teherán para buscar una salida al conflicto, aunque Irán rechazó la existencia de ese diálogo.