Irán negó negociaciones con Trump y denunció un intento de manipulación del precio del petróleo

La tensión diplomática y militar en Medio Oriente sumó un nuevo y explosivo capítulo internacional. El gobierno de Irán desmintió la existencia de negociaciones en curso con Estados Unidos para detener la guerra. Las autoridades de Teherán acusaron a la administración de Donald Trump de difundir información engañosa para alterar los mercados financieros.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, recurrió a sus redes sociales para rechazar las afirmaciones estadounidenses.

«No ha habido ninguna negociación con Estados Unidos», dijo el líder parlamentario. Además, denunció que Washington emplea datos falsos para influir sobre el precio del petróleo y aliviar su propia situación estratégica.

Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ismail Baqaei, reconoció la llegada de mensajes indirectos desde gobiernos amigos, pero ratificó la postura inflexible del régimen.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que habló con Donald Trump y que el presidente estadounidense cree que los logros militares conjuntos pueden traducirse en un acuerdo negociado que proteja los intereses de Israel, pero prometió seguir los ataques en Irán y Líbano.

«El presidente Trump cree que existe la posibilidad de aprovechar los enormes logros de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y del ejército estadounidense para alcanzar los objetivos de la guerra mediante un acuerdo, un acuerdo que salvaguardará nuestros intereses vitales», afirmó Netanyahu en una declaración en video.

«Al mismo tiempo, seguimos los ataques tanto en Irán como en el Líbano», agregó.

Los dichos de Trump y el ultimátum por el estrecho de Ormuz

Las contundentes declaraciones iraníes surgieron como una respuesta directa a los recientes comentarios de Donald Trump. El mandatario estadounidense había asegurado ante la prensa que su administración sostuvo conversaciones muy sólidas con Irán durante el fin de semana. Para sorpresa de la comunidad internacional, el líder republicano afirmó: «Ellos llamaron, quieren llegar a un acuerdo y nosotros estamos muy dispuestos a hacerlo».

“Hemos tenido conversaciones muy, muy sólidas. Veremos a dónde conducen. Tenemos puntos de acuerdo importantes. Yo diría que casi todos los puntos están acordados”, dijo y detalló que esto incluye la exigencia de que Teherán renuncie por completo a su armamento nuclear.

En paralelo a este supuesto acercamiento, Trump anunció la prórroga de su ultimátum contra Irán por cinco jornadas más. La exigencia central de la Casa Blanca consiste en garantizar el libre tránsito marítimo por el estratégico estrecho de Ormuz.

Las autoridades estadounidenses mantienen la amenaza de atacar centrales eléctricas iraníes si no se acata esta requisitoria comercial y militar.

Mientras tanto, Teherán persiste en negar los contactos en estos últimos 24 días de ofensiva y subraya el apoyo unánime de todas sus instituciones al líder supremo.

Con información de AFP.