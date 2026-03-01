Vuelos a Europa y Asia: qué hacer si tenés escala en Medio Oriente durante la guerra

Qué hacer si cancelan tu vuelo con escala en Europa o Asia.-

El cierre masivo de los aeropuertos de Dubái, Doha y Abu Dabi tras los ataques con misiles y drones ha generado un efecto dominó que llega hasta los viajeros de nuestra región. Con más de 1.800 vuelos cancelados y terminales operando bajo emergencia, el panorama para quienes deben viajar a Europa o Asia en las próximas dos semanas es de incertidumbre total.

Expertos en aviación civil advierten que, aunque el espacio aéreo se reabra parcialmente en 36 horas en medio de la escalada de tensión entre Israel y Estados Unidos contra Irán, el «cuello de botella» para reubicar a los pasajeros varados tardará semanas en normalizarse.

Vuelos a Europa y Asia: no vayas al aeropuerto si tu vuelo figura «Cancelado» o «Demorado»

La recomendación de las aerolíneas de elite como Emirates y Qatar Airways es tajante: si la aplicación o el sitio oficial indica que el vuelo no saldrá, no te traslades a la terminal.

Colapso logístico : los aeropuertos de conexión están saturados y no hay capacidad hotelera para albergar a más pasajeros varados.

: los aeropuertos de conexión están saturados y no hay capacidad hotelera para albergar a más pasajeros varados. Seguridad: los incidentes reportados en el Aeropuerto de Dubái y Zayed (Abu Dabi) hacen que las zonas de tránsito no sean seguras hasta que cese la actividad cinética de misiles.

Vuelos a Europa y Asia: políticas de flexibilidad y «Waivers», ¿qué podés reclamar?

Debido a que se trata de un evento de «fuerza mayor» (guerra), las aerolíneas están activando cláusulas de excepción:

Reprogramación gratuita : la mayoría de las empresas están permitiendo cambiar la fecha de viaje para los próximos 30 a 60 días sin pagar penalidad ni diferencia de tarifa.

: la mayoría de las empresas están permitiendo cambiar la fecha de viaje para los próximos 30 a 60 días sin pagar penalidad ni diferencia de tarifa. Reembolsos : si decidís no viajar por el riesgo bélico, consultá el «reembolso involuntario». Al ser una cancelación por parte de la empresa debido al cierre del espacio aéreo, tenés derecho a la devolución total o a un voucher de crédito.

: si decidís no viajar por el riesgo bélico, consultá el «reembolso involuntario». Al ser una cancelación por parte de la empresa debido al cierre del espacio aéreo, tenés derecho a la devolución total o a un voucher de crédito. Cambio de ruta: algunas aerolíneas están ofreciendo desvíos por aeropuertos de Europa (vía Madrid o Roma) para evitar la zona de conflicto, aunque esto puede implicar costos extra de tasas.

Vuelos a Europa y Asia: el rol de los seguros de viaje y asistencias

Es vital revisar la letra chica de tu asistencia al viajero (Assist Card, Universal Assistance, etc.):

Cláusula de guerra : muchos seguros estándar excluyen la cobertura en países declarados en estado de guerra o bajo ataques terroristas.

: muchos seguros estándar excluyen la cobertura en países declarados en estado de guerra o bajo ataques terroristas. Gastos de hotel: si quedás varado en una escala intermedia, verificá si tu seguro cubre «demora de vuelo» en contextos bélicos. De lo contrario, los gastos de alojamiento y comida correrán por cuenta de la aerolínea o del propio pasajero.

Vuelos a Europa y Asia: ¿qué pasará con los precios de los tickets?

Si estás por comprar un pasaje, tené en cuenta que el mercado entrará en una fase de alta volatilidad: