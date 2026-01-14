Tensión máxima en Medio Oriente: EE. UU. retira personal de sus bases y advierten que un ataque a Irán podría ser «inminente»

Cientos de iraníes asistieron al funeral de las fuerzas de seguridad que murieron en las protestas que estallaron en el país. (Foto: gentileza Al Jazeera)

El conflicto en Medio Oriente entró este miércoles 14 de enero en una fase de máxima alerta. Estados Unidos comenzó a retirar personal de sus bases claves en la región como medida de precaución, mientras funcionarios europeos e israelíes advierten que una intervención militar ordenada por Donald Trump podría ocurrir en las «próximas 24 horas».

La decisión del repliegue, confirmada a la agencia Reuters por un funcionario estadounidense bajo anonimato, se da en respuesta a una amenaza directa de Irán. Un alto funcionario de Teherán reveló al medio internacional que la República Islámica ya notificó a sus vecinos —incluidos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Turquía— que atacará las bases estadounidenses en su territorio si Washington lanza una ofensiva.

El ministro de Defensa, Aziz Nafizardeh, prometió una «respuesta dolorosa» y declaró «objetivo legítimo» a cualquier instalación que colabore con una ofensiva. La amenaza aceleró la evacuación preventiva de personal estadounidense en Qatar, luego de que Donald Trump asegurara que «la ayuda está en camino» para los manifestantes.

«Ataque inminente» y evacuaciones

La atmósfera en la región es de guerra inminente. «Todas las señales indican que un ataque de Estados Unidos es inminente«, confió un oficial militar occidental, aunque aclaró que la «imprevisibilidad» es parte de la estrategia de la administración Trump.

El mapa de las bases aereas, navales, tecnológicas y de puestos de avanzada de Estados Unidos en la zona. (Gentileza: Reuters)

Qatar confirmó que se están realizando reducciones de personal en la base aérea de Al Udeid, la instalación estadounidense más grande en Medio Oriente, en respuesta a las «tensiones regionales actuales«. Según reportes, el Reino Unido también estaría retirando efectivos de una base aérea en ese país ante posibles ataques.

El factor interno: «Ayuda en camino»

El detonante de esta escalada es la crisis interna en Irán. El régimen enfrenta las protestas más violentas desde la Revolución de 1979, con un saldo estimado de más de 2.000 muertos según funcionarios locales.

El presidente Donald Trump ha amenazado repetidamente con intervenir para apoyar a los manifestantes que buscan derrocar al gobierno clerical. En una entrevista reciente, prometió una «acción muy fuerte» y lanzó un mensaje directo a los iraníes: «La ayuda está en camino».

Ruptura diplomática

La vía del diálogo parece cerrada. El funcionario iraní confirmó que los contactos directos entre el canciller Abbas Araqchi y el enviado especial de Estadso Unidos Steve Witkoff, han sido suspendidos.

Mientras tanto, las autoridades iraníes acusan a Estados Unidos e Israel de fomentar los disturbios a través de «terroristas armados», y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Abdolrahim Mousavi, aseguró que el país «nunca ha enfrentado este volumen de destrucción».

Con información de Reuters.