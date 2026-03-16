Avance militar de Israel en el Líbano: el Gobierno condicionó el regreso de los desplazados

Las fuerzas militares de Israel intensificaron en las últimas horas su campaña contra el grupo Hezbollah, adentrándose en nuevas áreas del sur del Líbano. En paralelo a este despliegue territorial, el Gobierno israelí emitió una dura advertencia sobre el futuro de la población civil afectada por el conflicto.

El ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró este lunes que los cientos de miles de residentes libaneses que debieron abandonar sus hogares no podrán regresar a las áreas ubicadas al sur del río Litani hasta que no esté plenamente garantizada la seguridad de los ciudadanos del norte de Israel.

La expansión de la ofensiva terrestre

La nueva fase de la operación militar comenzó días después de que la cartera de Defensa ordenara ampliar la campaña. El vocero del Ejército israelí, Nadav Shoshani, confirmó en rueda de prensa que las tropas se encuentran actualmente en «nuevas ubicaciones en las que no operaban ayer».

Aunque el portavoz describió la ofensiva como «limitada y selectiva» y evitó precisar la profundidad del avance, fuentes de seguridad libanesas informaron a la agencia Reuters que las tropas israelíes cercaron durante el fin de semana la estratégica ciudad de Khiyam, ubicada a unos 6 kilómetros de la frontera. Tras tomar el control efectivo de esa localidad, las fuerzas avanzan hacia el oeste en dirección al río Litani, un movimiento que podría aislar grandes franjas del sur del país.

Para justificar el despliegue, el Ejército israelí enmarcó la invasión como un esfuerzo defensivo para proteger su territorio de los ataques de Hezbollah, que según sus registros promedian el envío de al menos 100 cohetes y drones diarios.

El impacto humanitario y la advertencia oficial

El recrudecimiento del conflicto está dejando un fuerte saldo humanitario. Hasta el momento, se registran más de 800 personas muertas en el Líbano y más de 800.000 desplazados, provenientes en su mayoría del sur y de las zonas cercanas a la capital, Beirut. Por el lado israelí, el Ejército reportó la muerte de dos soldados en combate durante esta campaña.

Katz señaló que las tropas tienen instrucciones de destruir la «infraestructura terrorista» en las aldeas fronterizas, y trazó una comparación directa con las operaciones militares que dejaron gran parte de la Franja de Gaza en ruinas. Además, sugirió que el actual líder de Hezbollah, Naim Qassem, podría correr la misma suerte que su predecesor y que el líder supremo de Irán, ambos abatidos en ataques israelíes recientes.

El estado del cese al fuego y las trabas diplomáticas

La escalada actual se enmarca en la ruptura del acuerdo de cese al fuego firmado en noviembre de 2024. Según lo pactado entonces, Hezbollah debía retirarse del sur del Líbano y el Ejército libanés tomaría el control de la zona, a cambio de que Israel detuviera sus bombardeos. Sin embargo, el Gobierno israelí argumentó que el Líbano nunca cumplió su parte del trato, lo que derivó en la continuidad de los ataques aéreos.

La tensión regional terminó de desatarse a principios de este mes. El 28 de febrero, la muerte del líder supremo de Irán marcó el inicio de un conflicto abierto entre ese país, Estados Unidos e Israel. Días después, el 2 de marzo, Hezbollah lanzó una ráfaga de cohetes en represalia, lo que arrastró al Líbano a esta guerra de proporciones regionales.

Respecto a una posible salida diplomática, las visiones son contrapuestas. Mientras funcionarios israelíes anticipan que en los próximos días podrían retomarse las conversaciones para lograr el desarme de Hezbollah y un cese al fuego duradero, fuentes libanesas sostienen que no hay perspectivas de diálogo en el corto plazo y perciben que Israel mantiene su foco estrictamente puesto en la invasión del sur.