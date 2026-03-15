Cautela de los países aludidos por Donald Trump en su convocatoria para blindar el estrecho de Ormuz

El llamado de urgencia del presidente estadounidense, Donald Trump, a potencias como China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido para que envíen buques de guerra con el fin de mantener el estrecho de Ormuz abierto y seguro fue recibido con extrema cautela. Según la información difundida por la agencia de noticias Associated Press (AP), la solicitud de Washington no obtuvo compromisos formales durante la jornada del domingo, en un contexto donde los precios internacionales del petróleo continúan su preocupante escalada debido a la guerra desatada en Medio Oriente.

Desde la vereda opuesta, el gobierno iraní fijó una postura intransigente frente al despliegue naval propuesto por la Casa Blanca.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró a la cadena de noticias CBS que Teherán fue contactado por varios países que buscan un paso seguro para sus embarcaciones mercantes, aclarando que se permitió el tránsito a distintas naciones pero advirtiendo: «Esto es decisión de nuestro ejército».

En este sentido, el funcionario remarcó que el estratégico estrecho, por donde navega una quinta parte de las exportaciones mundiales de crudo, permanece abierto para todos con la estricta excepción de Estados Unidos y sus aliados directos, al tiempo que rechazó cualquier tipo de diálogo de paz al sentenciar: «No vemos ningún motivo por el que debamos hablar con los estadounidenses».

La crisis geopolítica forzó una intervención sin precedentes para intentar calmar la volatilidad de los mercados globales y frenar la disparada inflacionaria de los combustibles. La Organización Internacional de Energía (OIEA) anunció que las reservas de emergencia pronto comenzarán a fluir hacia los mercados en lo que describieron como la mayor acción colectiva de la historia.

El organismo actualizó su plan inicial y confirmó la inminente liberación de casi 412 millones de barriles de crudo, precisando que los países miembros asiáticos planean inyectar sus reservas de inmediato, mientras que los suministros de Europa y del continente americano estarán disponibles a partir de finales de este mes de marzo.

La fría respuesta internacional y la escalada de violencia regional

Pese a las intensas gestiones diplomáticas encabezadas por el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, las potencias mundiales mantienen una postura reservada y distante.

Desde el Reino Unido señalaron que el primer ministro Keir Starmer dialogó con Trump sobre la vital importancia de reabrir el estrecho para poner fin a la interrupción del transporte marítimo, mientras que un portavoz de la embajada de China en Washington se limitó a indicar que fortalecerán la comunicación para desescalar la tensión.

Por su parte, Corea del Sur anunció que revisará cuidadosamente la situación, Francia supeditó cualquier misión internacional conjunta a que las circunstancias lo permitan cuando disminuyan los combates, y Alemania descartó de plano su participación militar activa en el conflicto.

Mientras la diplomacia se estanca, la violencia se expande peligrosamente hacia los países vecinos. Los estados árabes del Golfo, incluyendo Arabia Saudita, Kuwait y Bahréin reportaron nuevos ataques con misiles y drones tras las amenazas directas de Irán, que instó a evacuar tres importantes puertos en los Emiratos Árabes Unidos.

Las autoridades de Teherán justificaron estas intimidaciones acusando, sin aportar pruebas concluyentes, que Estados Unidos lanzó ataques contra su principal terminal petrolera en la isla de Kharg utilizando territorio emiratí, una afirmación que fue rechazada tanto por asesores del país árabe como por el silencio oficial del Comando Central estadounidense.

El costo humano y material de esta guerra ya alcanza cifras devastadoras en toda la región de Medio Oriente.

El Comité Internacional de la Cruz Roja y diversas agencias oficiales reportaron más de 1.300 muertos en territorio iraní a causa de los incesantes bombardeos, mientras que Israel registra docenas de víctimas fatales por el impacto de misiles y municiones de racimo que lograron evadir sus defensas antiaéreas en zonas densamente pobladas como Tel Aviv.

A este trágico saldo se suman trece militares estadounidenses fallecidos en distintas operaciones y una crisis humanitaria sin precedentes en el Líbano, donde los enfrentamientos cruzados han dejado más de 800 muertos y forzado el dramático desplazamiento de casi un millón de personas en apenas diez días de hostilidades.

AP.