Argentinos varados en Medio Oriente: más de 630 pidieron ayuda para salir de la zona de guerra

Más de 630 argentinos solicitaron ayuda a las sedes diplomáticas para salir de Medio Oriente en medio de la escalada del conflicto armado que afecta a la región. La mayoría permanece varada en Israel y Qatar, mientras el cierre del espacio aéreo complica los vuelos comerciales.

Según informó Infobae, el pedido de asistencia se realizó a través de distintos canales consulares y la Cancillería trabaja con aerolíneas para gestionar lugares en vuelos disponibles cuando se habilitan las operaciones.

Con restricción de vuelos, Argentina aplica un esquema de priorización para evacuar

Desde el Gobierno indicaron que las embajadas coordinan con compañías aéreas para ubicar a los argentinos cuando aparecen cupos. El mecanismo se aplica con un “esquema de priorización”, que contempla casos de menores de edad o personas con problemas de salud.

El canciller Pablo Quirno explicó cómo funciona la asistencia diplomática en la región. “Nos estamos ocupando desde el consulado y la embajada en posicionarnos en los diferentes vuelos. El espacio aéreo está cerrado y se abre esporádicamente”, señaló en diálogo con LN+.

Cancillería gestiona cupos en aerolíneas para repatriar argentinos desde países cercanos.

En paralelo, las embajadas argentinas en Medio Oriente actualizaron recomendaciones para quienes buscan salir de la zona de conflicto. Entre las alternativas aparecen rutas terrestres hacia países que aún mantienen vuelos comerciales.

Argentinos relatan complicaciones y falta de información en plena crisis

Algunos viajeros describieron dificultades para obtener información clara sobre cómo abandonar la región. Una ciudadana argentina, Virginia Luca, contó que permanece junto a su esposo en la ciudad de Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos.

En una entrevista con Infobae, explicó que recibió sugerencias contradictorias y alertó que «no hay un registro de cuántos somos ni dónde estamos”.

“No tenemos nada. El planteo es: esperamos a ver si se abre y usamos el pasaje que tenemos o nos arriesgamos a cruzar la ruta solos, a ir a Omán, que tampoco sabemos cuánto tiempo nos va a demandar poder adquirir un vuelo que podamos pagar”, dijo.