Tensión mundial: así se moviliza Europa en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán

La creciente tensión por la guerra que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán está cruzando las fronteras de Medio Oriente y obligando a las potencias del Viejo Continente a tomar medidas de urgencia. Aunque no existe una posición unificada dentro de la Unión Europea, los principales gobiernos comenzaron a diagramar movimientos militares y decisiones políticas de alto voltaje para proteger sus intereses, sus rutas comerciales y a sus ciudadanos desplegados en la región.

Según la información relevada por la cadena internacional France24 a través de Reuters y medios locales, el conflicto dio un giro peligroso al extenderse hacia el Mediterráneo oriental, donde un sorpresivo ataque con drones impactó el pasado lunes contra una base aérea británica ubicada en Chipre, país miembro de la UE.

Este episodio, sumado a la convulsión de los mercados globales que disparó los precios del petróleo y el gas, forzó a los líderes europeos a anunciar este jueves un trabajo conjunto para salvaguardar la navegación en el mar Rojo y blindar la isla chipriota.

Las respuestas de cada nación exponen los delicados equilibrios diplomáticos que intentan sostener frente a Washington.

El gobierno francés de Emmanuel Macron anunció que autoriza la presencia temporal de aviones estadounidenses en sus bases situadas en Medio Oriente para proteger a socios y aliados. En la vereda opuesta, la gestión española de Pedro Sánchez remarcó una posición clara de rechazo al conflicto: decidió no permitir el uso de las bases estadounidenses de Rota y Morón para atacar a Irán, una medida que desató la furia de Donald Trump.

Pese a esta negativa ofensiva, el Ministerio de Defensa español confirmó el envío a Chipre de la fragata Cristóbal Colón para realizar labores estrictamente de protección, defensa aérea y eventuales evacuaciones de civiles.

Defensas aéreas, restricciones a Washington y escudos en el Mediterráneo

La postura italiana también se alinea con la cautela operativa para no agitar las aguas internacionales. La primera ministra, Giorgia Meloni, indicó que su gobierno enviará medios de defensa aérea a los países del Golfo afectados por los ataques iraníes, pero fue tajante al aclarar las condiciones de su involucramiento: no estamos en guerra y no queremos entrar en una guerra.

La mandataria explicó que la decisión busca proteger a decenas de miles de ciudadanos italianos y a unos 2.000 soldados desplegados en esa zona clave para el suministro energético, al tiempo que advirtió que las bases militares estadounidenses en Italia están autorizadas únicamente para operaciones sin bombardeo.

Por su parte, el Reino Unido mantiene un rol activo en la contención de las amenazas aéreas tras sufrir el impacto en su base de Akrotiri en Chipre, un ataque que funcionarios occidentales atribuyen a la milicia libanesa Hezbolá, respaldada por Teherán.

El gobierno británico ordenó trasladar al Mediterráneo oriental el poderoso destructor HMS Dragon, equipado con el sistema de misiles Sea Viper, junto a helicópteros Wildcat y aviones de combate F-35B de la Real Fuerza Aérea.

Si bien Londres autorizó a Washington a lanzar acciones defensivas limitadas desde algunas de sus bases, aclaró que la isla de Chipre no se utilizará como plataforma para ataques directos contra territorio iraní.

El cerco defensivo europeo se completa con un fuerte despliegue táctico en los mares. Grecia ordenó el traslado urgente de cuatro cazas F-16 y dos fragatas hacia Chipre, destacando la incorporación del sistema de interferencia antidrones Centauros, una tecnología capaz de detectar e incapacitar vehículos no tripulados que vuelan a muy baja altura rozando la superficie del mar.

A este escudo multinacional se sumaron también los Países Bajos, cuyas autoridades anunciaron que enviarán importantes recursos navales en los próximos días para garantizar la seguridad en una de las rutas más calientes del planeta.