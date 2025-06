Israel dice que abatió a un alto general iraní y Trump presiona: «Nuestra paciencia se está agotando»

Israel e Irán no ceden en su conflicto. Foto: AP.

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Israel afirmó el martes que abatió a un alto general iraní al tiempo que intercambiaba más ataques con su antiguo enemigo. En tanto, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió a los residentes de Teherán que evacuaran y exigió la rendición incondicional de Irán.

Trump dejó la cumbre del G7 en Canadá un día antes de lo planeado para ocuparse del conflicto entre Israel e Irán, diciendo a los reporteros a bordo del Air Force One durante el vuelo de regreso a Washington: «No estoy buscando un alto el fuego. Estamos buscando algo mejor que un alto el fuego«.

Cuando se le pidió que explicara, dijo que Estados Unidos quería ver «un verdadero fin» al conflicto, que podría implicar que Irán «se rinda por completo». Añadió: «No tengo mucho humor para negociar».

Más tarde, lanzó una advertencia en redes sociales al líder supremo de Irán, ayatolá Alí Jamenei, diciendo que Estados Unidos sabe exactamente dónde se esconde y exigió la “rendición incondicional” de Irán.

No estaba claro lo que Trump quiso decir al instar a Irán a rendirse o si estaba sugiriendo que el país deje de lado sus ambiciones nucleares.

“Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado ‘Líder Supremo’”, añadió Trump. “Es un objetivo fácil, pero está seguro allí. No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos no por ahora. Pero no queremos misiles disparados a civiles o soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando”.

Irán no respondió de inmediato a las publicaciones del presidente, pero los mandos militares de la nación islámica prometieron que Israel verá más ataques próximamente.

Irán advierte: «La operación de castigo se llevará a cabo pronto»

“Las operaciones que se han llevado a cabo hasta ahora han sido únicamente con el propósito de advertir y disuadir”, dijo el general Abdul Rahim Mousavi, comandante en jefe del Ejército de Irán, en un video. «La operación de castigo se llevará a cabo pronto«.

La firme postura de Trump añadió incertidumbre a la región en el quinto día de la campaña aérea de Israel contra el programa militar y nuclear de Irán. Los residentes de Teherán huían en masa de sus hogares, y el organismo de control nuclear de la ONU reconoció por primera vez que los ataques israelíes sobre la principal instalación de enriquecimiento de Irán en Natanz también habían dañado su sección subterránea y no sólo la zona superficial, como se había indicado anteriormente.

Israel dice que su amplio ataque contra los principales líderes militares de Irán, científicos nucleares, sitios de enriquecimiento de uranio y programa de misiles balísticos es necesario para evitar que su adversario se acerque más a construir un arma atómica. Los ataques han matado al menos a 224 personas en Irán.

En respuesta, Irán ha lanzado unos 400 misiles y cientos de drones a Israel. Hasta ahora, 24 personas han muerto en Israel.

Israel apunta a más líderes iraníes

Irán no comentó de inmediato sobre el presunto asesinato del general Ali Shadmani en Teherán, a quien Israel describió como el comandante militar de mayor rango de Irán.

Shadmani era poco conocido en el país antes de ser nombrado la semana pasada para un papel similar al de jefe de Estado Mayor como jefe del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya de la Guardia Revolucionaria. Ese nombramiento siguió al asesinato de su predecesor, el general Gholam Ali Rashid, en un ataque israelí.

El ejército israelí advirtió a la población que se mantenga cerca de los refugios mientras Irán lanza una nueva oleada de misiles, pero los funcionarios dijeron que la mayoría de los proyectiles fueron interceptados. Las sirenas se activaron en el sur de Israel, incluida en la ciudad desértica de Dimona, el corazón del programa de armas nucleares que Israel nunca ha reconocido.

Irán ha disparado menos misiles en cada una de sus oleadas, y la tarde del martes apenas lanzó unos cuantos. No ha dado explicaciones sobre la reducción en la intensidad de sus ataques, pero el descenso se produce después de que Israel atacó un gran número de plataformas de lanzamiento iraníes.

El portavoz militar israelí, el general de brigada Effie Defrin, anunció una nueva ola de ataques el martes por la noche mientras las explosiones y fuego antiaéreo resonaban en todo Teherán, estremeciendo edificios en toda la capital. El ejército israelí indicó que sus aviones de combate habían atacado 12 almacenes y sitios de lanzamiento de misiles.

Tiendas cerradas y largas filas para comprar gasolina en la capital de Irán

Repitiendo un llamado anterior del Ejército israelí para que unos 330.000 residentes de un vecindario en el centro de Teherán evacuaran, Trump advirtió el martes en redes sociales que «¡todos deben evacuar Teherán de inmediato!»

Teherán es una de las ciudades más grandes de Oriente Medio, con alrededor de 10 millones de personas, aproximadamente equivalente a toda la población de Israel. Los habitantes han estado huyendo desde que comenzaron las hostilidades.

Cuando se le preguntó por qué había instado a la evacuación de Teherán, Trump dijo que: «sólo quiero que la gente esté a salvo».

El centro de Teherán parecía comenzar a vaciarse temprano el martes, con muchas tiendas cerradas. El antiguo Gran Bazar de la ciudad también estaba cerrado, algo que sólo ha ocurrido en el pasado durante manifestaciones antigubernamentales o en el apogeo de la pandemia de coronavirus.

En las carreteras que salen de Teherán hacia el oeste, el tráfico estaba completamente detenido. Muchos parecían dirigirse hacia la zona del mar Caspio, un popular destino vacacional donde un gran número de iraníes de clase media y alta tienen segundas residencias. También se podían ver largas filas en las estaciones de servicio en Teherán.

Irán restringe el acceso al mundo exterior

Las autoridades iraníes parecían estar limitando el acceso de la población al mundo exterior. El servicio telefónico e internet sufrió cortes, mientras que los teléfonos fijos eran incapaces de recibir o realizar llamadas internacionales. NetBlocks, un grupo de monitoreo de internet, informó que había detectado una caída significativa en el tráfico en línea desde el país.

Teherán, que en el pasado ha paralizado importantes herramientas de comunicación, durante protestas o en la guerra Irán-Irak de la década de 1980, no admitió que hubiera alguna restricción.

Los sitios web internacionales parecían estar bloqueados, a diferencia de las páginas nacionales, lo que probablemente indica que Irán había activado la llamada “red halal”, su propia versión de internet controlada a nivel local con el objetivo de restringir lo que la población puede ver.

La televisión estatal de Irán instó el martes a la población a eliminar la aplicación de mensajes WhatsApp de sus teléfonos móviles, asegurando sin pruebas que la app recopila información de los usuarios para enviarla a Israel.

En un comunicado, WhatsApp expresó preocupación de que “estos informes falsos sean una excusa para bloquear nuestros servicios en un momento en que la gente más los necesita”.

Agencia nuclear reporta más daños en instalación de enriquecimiento

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) señaló el martes que ahora cree que los ataques aéreos israelíes en la instalación de enriquecimiento de Natanz en Irán recibieron “impactos directos” en las salas subterráneas de centrifugado.

“Con base en el análisis continuo de imágenes satelitales de alta resolución recopiladas tras los ataques del viernes, el OIEA ha identificado elementos adicionales que indican impactos directos en las salas de enriquecimiento subterráneas en Natanz”, dijo el organismo de control.

El OIEA había informado anteriormente que los ataques israelíes habían destruido una sala superficial de enriquecimiento en Natanz y habían dejado fuera de servicio el equipamiento eléctrico que daba energía a la instalación.

Sin embargo, la mayor parte del enriquecimiento de Irán tiene lugar bajo tierra.

Israel ha atacado Natanz en repetidas ocasiones y afirma haber infligido daños significativos en sus instalaciones subterráneas, que los expertos evalúan contienen 10.000 centrifugadoras que enriquecen uranio hasta un 60%. Pero la declaración del OIEA del martes es la primera vez que la agencia ha reconocido impactos allí.

Irán sostiene que su programa nuclear es pacífico y Estados Unidos y otros han evaluado que Teherán no ha tenido un esfuerzo organizado para perseguir un arma nuclear desde 2003. Pero el jefe del OIEA ha advertido repetidamente que el país tiene suficiente uranio enriquecido para fabricar varias bombas nucleares si así lo decide.

Si bien el primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó el lunes que los ataques israelíes en los sitios nucleares de Irán han retrasado el programa nuclear del país «mucho, mucho tiempo», Israel no ha podido alcanzar la instalación de enriquecimiento de uranio de Fordo en Irán, que se encuentra varios metros bajo tierra.

Impactar Fordo requerirá de la intervención militar de Estados Unidos y del despliegue de sus bombarderos furtivos B-2 para lanzar su bomba rompe-búnkeres. El GBU-57 Massive Ordnance Penetrator de 14.000 kilogramos (30.000 libras) utiliza su peso y fuerza cinética pura para alcanzar objetivos enterrados a gran profundidad.

Trump deja cumbre del G7 para centrarse en el conflicto

Antes de dejar la cumbre en Canadá, Trump se sumó a los otros líderes en una declaración conjunta diciendo que Irán «nunca debe tener un arma nuclear» y pidiendo una «desescalada de las hostilidades en Oriente Medio, incluido un alto el fuego en Gaza».

El presidente francés Emmanuel Macron dijo a los periodistas que se estaban celebrando conversaciones sobre un alto el fuego entre Israel e Irán, pero Trump pareció desmentirlo en su publicación nocturna en redes sociales.

Macron «dijo erróneamente que dejé la Cumbre del G7, en Canadá, para regresar a D.C. a trabajar en un ‘alto el fuego’ entre Israel e Irán'», escribió Trump. «¡Incorrecto! No tiene idea de por qué ahora estoy en camino a Washington, pero ciertamente no tiene nada que ver con un alto el fuego. Mucho más grande que eso».

Trump publicó que no había planes para asesinar a Alí Jamenei «al menos no por ahora». A pesar de advertir que la “paciencia de Estados Unidos se agotao”, indicó que las conversaciones diplomáticas seguían siendo una opción.

Dijo que podría enviar al vicepresidente JD Vance y al enviado especial Steve Witkoff a reunirse con los iraníes.

___

Melzer reportó desde Nahariya, Israel. Los periodistas de The Associated Press Nasser Karimi y Amir Vahdat en Teherán, Irán, Melanie Lidman en Tel Aviv, Israel, y Tara Copp en Washington contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.