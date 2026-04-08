El conflicto en Medio Oriente recalibra las proyecciones económicas para 2026: sube la inflación esperada y moderan el crecimiento

El conflicto en Medio Oriente modificó el escenario económico y financiero a nivel global, en particular por el impacto en el precio de los combustibles y materias primas, lo cual tiene implicancias directas en la Argentina con una mayor tasa de inflación y, probablemente, un menor crecimiento.

En consecuencia, los analistas del mercado local recalibraron las proyecciones con las que venían trabajando para este 2026.

La visión de los especialistas se reflejó en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central. En esta oportunidad intervinieron 46 participantes, entre 34 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina. Los datos fueron recogidos entre el 27 y el 31 de marzo, con lo cual captaron a pleno las incidencias de la guerra.

Inflación

Con relación a la inflación, los analistas privados la calcularon en 3% para marzo (el dato oficial del INDEC se conoce la semana próxima), 0,5 puntos más que en la medición anterior.

Para abril la estiman en 2,6%, con lo cual la ajustaron al alza en 0,4 puntos. En tanto, para mayo esperan 2,3% (0,4 puntos más), para junio 2% (+0,2 puntos) y para julio 2% (+0,3 puntos).

Las consultoras que siguen los precios semana a semana convalidan este cálculo. Para Analytica, durante la primera semana de abril hubo una variación negativa de 0,04% en los precios de alimentos y bebidas comercializados en cadenas de supermercados en todo el país. De esta forma, la suba promedio de cuatro semanas es de 1,7%. En consecuencia, la firma proyecta una suba mensual del 2,8% para el mes en curso.

En cambio, para Eco Go, en el mismo período, los alimentos subieron 0,5% y pronostica un alza de 2,3% para todo el mes.

“Durante abril, la dinámica de precios se ve influenciada por el efecto arrastre de los combustibles”, añadió.

El adelanto del informe general explicó que, “si bien las principales refinadoras del país acordaron congelar los precios por 45 días, el incremento del 11,4% registrado en marzo dejó un arrastre estadístico del 8% para el mes en curso, lo que se traduce en una incidencia en la inflación del 0,34%”.

Lo que está claro, tanto para el Gobierno como para los mercados, es que en agosto no se perforará el 1%, objetivo que ya pasó para 2027. Según los nuevos cálculos, para agosto se espera una inflación de 1,8%, 0,3 puntos por encima de lo esperado un mes atrás.

En lo que respecta a la anual, el costo de vida subiría un 29,1%, una estimación 3 puntos superior a la última revisión. Esto marca una diferencia de casi 20 puntos respecto de la inflación presupuestada anual de 10%. Por otra parte, si las previsiones se cumplen la suba de precios de 2026 sería prácticamente la misma que en 2025 (31,5%).

Dólar

Con relación al dólar, el relevamiento muestra correcciones a la baja. Para fin de abril se espera un precio de $ 1.420 ($ 31,8 por debajo del anterior informe). La secuencia sigue así: mayo $ 1.449, junio $ 1.481, julio $ 1.504, agosto $ 1.533, septiembre $ 1.572. Para fin de año se espera un precio de $ 1.700.

En lo que respecta a la rueda de hoy, la divisa se mantuvo estable y la cotización en el Banco Nación cerró a $ 1.410. El Banco Central compró U$S 102 millones y en lo que va de abril ya adquirió U$S 301 millones.

PBI

Respecto de la actividad económica, se espera un leve impacto negativo. El promedio de las consultoras estimó una expansión del PBI de 3,3% en 2026, con una leve baja de 0,1 punto.

El Banco Mundial publicó este miércoles el “Panorama Económico de América Latina y el Caribe» con un panorama más favorable. Calculó que la Argentina crecerá 3,6% este año, el mayor avance de la región. Para esta institución, la consolidación del ajuste fiscal es uno de los pilares de este comportamiento. Durante una entrevista televisiva, el presidente, Javier Milei, subrayó que el equilibrio de las cuentas públicas y la ortodoxia monetaria no se modificarán. El Banco Mundial también destacó la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Las proyecciones más optimistas del Gobierno hablan de un crecimiento económico de 5% o más para este año, aunque por el rebrote inflacionario puede recortarse.

Pese al buen comportamiento que se prevé de la actividad, lo que no se movería mucho sería el desempleo. A fin de año sería de 7,6%. Esto implica un estancamiento, dado que 2025 cerró con un 7,5%. Además, esto refiere un nulo impacto de la promocionada reforma laboral.