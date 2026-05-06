Murió Ted Turner, fundador de CNN y propietario de equipos deportivos

Ted Turner, un pionero de la televisión, audaz y franco, que participaba en regatas de yates, poseía grandes extensiones de terreno en el oeste de Estados Unidos y transformó el negocio de las noticias al lanzar CNN en 1980, murió a los 87 años.

CNN informó que falleció el miércoles, citando un comunicado de prensa de Turner Enterprises. El empresario estuvo casado con la actriz Jane Fonda.

Ted Turner, pionero de la televisión

Turner fue propietario de equipos deportivos profesionales en Atlanta, defendió la Copa América de vela en 1977 y donó la asombrosa suma de mil millones de dólares a organizaciones benéficas de las Naciones Unidas. Se casó con tres mujeres —la más famosa de ellas, la actriz Jane Fonda— y se ganó los apodos de «Capitán Escandaloso» y «La Boca del Sur».

En una ocasión, alardeó: «Si tuviera un poco de humildad, sería perfecto».

Tras haberse retirado del mundo de la televisión, se dedicó a la filantropía y a sus más de dos millones de acres de propiedad, que incluyen la mayor manada de bisontes del país.

Su personalidad locuaz a veces eclipsaba su ambiciosa y arriesgada visión para los negocios. Para cuando vendió su Turner Broadcasting System a Time Warner Inc. en una megaoperación mediática en 1996, Turner había convertido la empresa de vallas publicitarias de su difunto padre en un conglomerado global que incluía siete importantes cadenas de televisión por cable, tres equipos deportivos profesionales y dos exitosos estudios cinematográficos.

Murió el fundador de CNN: lo que marcó la empresa de Ted Turner

El mayor logro de Turner fue la creación de CNN, la primera cadena de televisión de noticias las 24 horas, en 1980. En una época en la que las noticias están disponibles al instante para cualquiera, cuesta recordar que la idea de dejar que los consumidores decidieran cuándo querían informarse sobre lo que sucede en el mundo fue en su momento revolucionaria.

En parte, la propia frustración de Turner con las noticias televisivas fue el detonante. A menudo trabajaba después de las 8 de la noche, cuando los noticieros nocturnos de ABC, CBS y NBC ya habían terminado, y estaba en la cama cuando sus estaciones locales emitían sus propios noticieros a las 11 de la noche.

Se arriesgó al iniciar la operación, a veces ridiculizada como la «cadena de fideos de pollo» en los primeros tiempos de la televisión por cable, viviendo en un apartamento encima de su oficina en Atlanta.

“Tenía que actuar con contundencia y rapidez, y eso fue lo que hicimos: actuar tan rápido que las cadenas de televisión no tuvieron tiempo de reaccionar, porque deberían haberlo hecho ellas, no yo”, recordó Turner en una entrevista de 2016 con la Academia del Logro. “Pero no tuvieron la imaginación”.

El momento decisivo para CNN llegó durante la Guerra del Golfo con Irak en 1991. La mayoría de los periodistas de televisión habían huido de Bagdad, advertidos de un inminente ataque estadounidense. CNN se quedó, capturando imágenes impactantes del estallido de la guerra, con las balas antiaéreas surcando el cielo y los corresponsales estremeciéndose por la onda expansiva de las bombas.

A Turner se le prometió que seguiría desempeñando un papel importante en CNN tras la venta de su empresa a Time Warner por 7.300 millones de dólares en acciones, pero poco a poco fue apartándose, para su gran pesar.

“Cometí un error”, dijo más tarde. “El error que cometí fue perder el control de la empresa”.

Ese mismo año, 1996, nació Fox News Channel y llegó un nuevo magnate dominante a la televisión por cable: Rupert Murdoch. La opinión política se convirtió en el principal atractivo de cadenas como Fox News y MSNBC.

AP