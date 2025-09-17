Jair Bolsonaro fue internado de urgencia: sufrió una descompostura en su prisión domiciliaria

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue trasladado de urgencia a un hospital de Brasilia luego de sufrir una crisis de salud en su arresto domiciliario. Según informaron medios internacionales, el líder conservador atravesó un episodio de “malestar, caída de la presión arterial y vómitos” que obligó a una intervención inmediata.

La emergencia sorprendió a Bolsonaro en plena prisión domiciliaria

De acuerdo con su hijo mayor, Flavio Bolsonaro, el exmandatario padeció una “fuerte crisis de hipo, vómitos y presión baja”, lo que generó alarma entre sus custodios. El traslado se realizó en medio de un operativo encabezado por policías penales que vigilan su residencia.

La situación ocurrió apenas unos días después de que Bolsonaro acudiera al mismo centro médico para someterse a un procedimiento ambulatorio. El médico Claudio Birolini explicó: “Solicité que fuera trasladado al Hospital DF Star para una evaluación clínica, medidas terapéuticas y exámenes complementarios”.

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil.

En paralelo, la Justicia brasileña lo sancionó este martes con una multa cercana a los 189.000 dólares por expresiones racistas durante su mandato. La medida se conoció mientras aún se encontraba internado en el hospital de Brasilia.

El traslado de Bolsonaro se enmarca en su delicado presente judicial: cumple arresto domiciliario desde agosto, acusado de haber intentado presionar al entonces presidente estadounidense, Donald Trump, en medio del juicio por su presunta participación en el intento de golpe contra Luiz Inácio Lula da Silva en 2023.

Los antecedentes médicos que complican al expresidente Jair Bolsonaro

Desde que fue apuñalado en la campaña presidencial de 2018, Bolsonaro arrastra complicaciones intestinales que lo llevaron a pasar por al menos seis cirugías. Esta fragilidad lo mantiene bajo revisiones constantes en distintos hospitales de Brasilia.

En esta ocasión, tras siete horas de atención médica, el exmandatario recibió reposición intravenosa de hierro para tratar un cuadro de anemia. Finalizado el procedimiento, abandonó el hospital en una caravana custodiada por la Policía Federal y acompañado por decenas de seguidores.

Las imágenes difundidas mostraron a militantes bolsonaristas aguardando su salida, en un gesto de apoyo pese a los procesos judiciales que enfrenta. La tensión entre su situación política y sus problemas de salud mantiene a la figura del expresidente en el centro de la escena pública.

Según France 24, está previsto que Bolsonaro regrese al hospital en unos 15 días para retirarle los puntos del procedimiento realizado esta semana, en el marco de un seguimiento clínico programado.