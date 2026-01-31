Javier Milei desmintió una negociación para recibir deportados desde Estados Unidos

El Presidente Javier Milei rechazó versiones sobre un acuerdo migratorio entre Argentina y Estados Unidos, luego de que una publicación atribuida a The New York Times mencionara conversaciones preliminares entre ambos gobiernos. Milei replicó un mensaje que calificó la información como falsa y evitó pronunciarse de manera directa sobre la relación bilateral con la administración de Donald Trump.

La publicación de Javier Milei por versiones sobre migración y Estados Unidos

El mandatario respondió a través de un retuit del analista Alejandro Sarubbi Benítez, quien fue categórico al desmentir la información atribuida a The New York Times. En el mensaje replicado por Milei se afirmó: “Información 100% falsa”, en referencia a las supuestas negociaciones bilaterales.

La Casa Rosada evitó confirmar o desmentir contactos formales sobre política migratoria con Washington. Foto: redes.

Las versiones indicaban que Donald Trump y el presidente argentino analizaban un esquema para que Argentina reciba deportados de terceros países. Según esa publicación, los migrantes expulsados de Estados Unidos serían enviados al territorio argentino antes de regresar a sus países de origen.

De acuerdo con la nota citada del New York Times, las conversaciones entre ambos países estarían en una etapa preliminar y sin definiciones concretas. Según esas fuentes, el eventual acuerdo todavía no estaría cerrado ni formalizado por ninguno de los gobiernos involucrados.

Polémica por deportados: Milei negó un pacto con Trump

Desde el propio Gobierno, según informó la Agencia Noticias Argentinas, admitieron que una iniciativa de ese tipo generaría fuertes reparos internos. Entre los principales obstáculos mencionaron el costo económico, la falta de infraestructura adecuada y el impacto político en medio del ajuste fiscal.

Las fuentes oficiales consultadas señalaron que recibir deportados implicaría desafíos logísticos y presupuestarios difíciles de afrontar en la coyuntura actual. También advirtieron sobre las posibles repercusiones sociales de una medida de ese alcance.

Pese a la repercusión internacional del tema, la Cancillería optó por no realizar comentarios públicos sobre la existencia o no de negociaciones en curso.