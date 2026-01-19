La advertencia de Trump por la paz: vinculó al Premio Nobel con su impronta de adquirir Groenlandia

El Gobierno de Noruega tuvo que aclarar que no interviene en el Comité del Premio Nobel. Foto: Gentileza.

En una escalada diplomática sin precedentes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje directo al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, en el que vincula sus ambiciones territoriales sobre Groenlandia con un resentimiento personal: no haber recibido el Premio Nobel de la Paz.

Según confirmó el propio mandatario noruego y adelantó la cadena PBS, Trump aseguró que, al no haber obtenido el galardón, ya no se siente «obligado» a buscar la paz en el escenario internacional.

El texto se conoce horas antes de que el líder republicano viaje al Foro de Davos y en medio de una fuerte tensión con sus aliados de la OTAN.

El mensaje de la polémica entre EE.UU. y Noruega por el Premio Nobel

El reclamo de Trump surge luego de que el Comité Nobel -un organismo independiente del gobierno noruego- decidiera otorgar el premio del año pasado a María Corina Machado, la líder opositora en Venezuela.

«Querido Jonas: considerando que tu país decidió no darme el premio Nobel por haber detenido ocho guerras Y MÁS, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque eso será siempre predominante», escribió Trump en el mensaje que también fue reenviado a varias embajadas europeas. Y remató: «Ahora puedo pensar en lo que es bueno y adecuado para los Estados Unidos de América«.

Por su parte, el primer ministro Store confirmó la autenticidad del mensaje y reiteró que «es el comité Nobel independiente, y no el Gobierno noruego, el que otorga el premio». Además, junto al presidente finlandés, solicitó una llamada urgente para rebajar la tensión.

La polémica sumó un capítulo extra con la propia ganadora del Nobel. María Corina Machado intentó entregar su medalla a Trump en un gesto que la prensa noruega calificó de «patético». El Comité Noruego debió emitir un comunicado aclarando que el premio es intransferible: «Un premio no puede, ni siquiera simbólicamente, ser cedido».

Amenazas a la OTAN y la respuesta de Noruega

La consecuencia directa de este cambio de postura es la reactivación del plan para anexionar Groenlandia, la isla ártica bajo soberanía de Dinamarca. Trump argumenta que Copenhague «no puede proteger» el territorio de Rusia y China.

«El mundo no está seguro hasta que no tengamos un control total y absoluto sobre Groenlandia», insistió el mandatario, quien suele burlarse de las defensas danesas calificándolas de «dos trineos tirados por perros».

El conflicto ya pasó de las palabras a los hechos. Este fin de semana, Estados Unidos anunció aranceles de hasta el 25% contra Dinamarca y otros siete países de la OTAN que enviaron contingentes a la isla. Según fuentes diplomáticas reportadas por El País, la Unión Europea ya evalúa medidas de represalia comercial si Trump cumple sus amenazas.