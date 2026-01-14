Ante la presión de Trump, la OTAN aumentará su presencia en Groenlandia con el envío de más soldados 

Hay temor en Groenlandia por la presión de Trump.

La OTAN enviará en “los próximos días” más tropas a Groenlandia, en medio de la fuerte presión del presidente estadounidense, Donald Trump, para anexar ese enclave danés.

Lo anunció hoy el vice primer ministro de Groenlandia, Mute Egede tras una reunión mantenida en Washington sobre el futuro del enclave entre dirigentes daneses, groenlandeses y estadounidenses.

“Los soldados de la OTAN deberían estar más presentes en Groenlandia a partir de hoy y en los próximos días. Se espera un aumento del número de vuelos y de buques militares”, dijo Egede en rueda de prensa.

Militares franceses, alemanes y de países nórdicos participarán en una misión militar europea en ese territorio autónomo de Dinamarca, que Trump afirmó querer controlar.

Qué dijo Donald Trump sobre Groenlandia

Trump declaró este miércoles que “se va a encontrar una solución” sobre Groenlandia.

La posible anexión alarma a los aliados europeos. Tras el encuentro celebrado en Washington, el máximo representante diplomático de Dinamarca dijo que no había logrado hacer cambiar de opinión al gobierno estadounidense.

Estados Unidos tiene “una muy buena relación con Dinamarca”, dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval.

“Creo que se va encontrar una solución”, agregó.

Cómo fue la reunión sobre el futuro de Groenlandia

Los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia, un territorio semiautónomo administrado por Copenhague, se reunieron con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Su esperanza era aclarar los “malentendidos” generados por las amenazas de Trump de “conquistar” la isla del Ártico, perteneciente a un socio de la OTAN, sin descartar la intervención militar. Trump argumenta que su país necesita controlar este territorio porque, de no hacerlo, lo podrían ocupar Rusia o China.

“No conseguimos cambiar la postura estadounidense. Está claro que el presidente tiene el deseo de conquistar Groenlandia. Y dejamos muy, muy claro que eso no beneficia al reino” de Dinamarca, señaló el ministro danés, Lars Løkke Rasmussen, tras la reunión.

No es “en lo absoluto necesario” que Estados Unidos se apodere de Groenlandia, como repite Trump, ya que “no hay buques de guerra chinos a lo largo de las costas de Groenlandia (…) Tampoco hay inversiones chinas masivas en Groenlandia”, explicó.

El canciller añadió que este tema es “muy sensible” para los habitantes de Groenlandia y Dinamarca, un aliado de la OTAN que apoyó con tropas las invasiones estadounidenses de Afganistán e Irán.

“Las ideas que no respeten la integridad territorial del Reino de Dinamarca y el derecho a la autodeterminación del pueblo groenlandés son, por supuesto, totalmente inaceptables”, afirmó Lokke.

(Con información de AFP y EFE)