La ONU declaró oficialmente “hambruna” en Gaza y Hamás exige apertura de pasos fronterizos

Naciones Unidas declaró este viernes 22 de agosto oficialmente la hambruna en Gaza, la primera en afectar a Medio Oriente, luego de que sus expertos advirtieran que 500.000 personas se encontraban en una situación “catastrófica”. Israel rechazó la decisión y señaló que respondía a las “mentiras de Hamás -grupo considerado terrorista por la UE- blanqueadas por organizaciones con intereses particulares”.

Tras meses de advertencias sobre una hambruna en el territorio devastado por la guerra, la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), organismo de la ONU con sede en Roma, confirmó que una hambruna estaba en curso en la gobernación de Gaza.

Tras 22 meses de conflicto incesante, más de medio millón de personas en la Franja de Gaza se enfrentan a condiciones catastróficas caracterizadas por el hambre, la indigencia y la muerte». Comunicado oficial de la ONU

Lo peor se está viviendo en el norte de Gaza y particularmente en Ciudad de Gaza, donde hay un millón de personas y contra la cual Israel prepara una nueva ofensiva militar.

🔴 URGENTE. Los expertos de @theIPCinfo declaran oficialmente la #hambruna en #Gaza



"Esto no es un misterio, es un desastre provocado, una acusación moral y un fracaso de la propia humanidad."

– @antonioguterres pic.twitter.com/EypcyIqxyo — Noticias ONU (@NoticiasONU) August 22, 2025

Hambruna en Gaza: Expertos prevén que la situación empeorará

Los datos revelados este viernes indican que «entre mediados de agosto y finales de septiembre de 2025 se prevé que las condiciones empeoren aún más», con una expansión de la hambruna hacia el centro y el sur del enclave. El director de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, indicó que este desastre humanitario «podría haberse evitado» sin «la obstrucción sistemática de Israel».

«Esta es una hambruna que podríamos haber evitado si nos lo hubieran permitido. Pero los alimentos se acumulan en las fronteras debido a la obstrucción sistemática de Israel», declaró Fletcher en una rueda de prensa en Ginebra, añadiendo que «esta hambruna nos atormentará a todos». En tanto, el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, acusó al Gobierno de Israel de ser responsable de la hambruna.

El movimiento islamista palestino que gobierna Gaza pidió «una acción inmediata de la ONU y del Consejo de Seguridad para detener la guerra y levantar el bloqueo» y exigió que se abran los pasos fronterizos «sin restricciones para permitir la entrada urgente y continua de alimentos, medicinas, agua y combustible».

Hamás añadió que el hecho de que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC) declaró la presencia de hambruna confirma «la catástrofe humanitaria» presente en el territorio palestino y acusó a Israel de usar el hambre como «arma de guerra».