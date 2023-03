La Policía de Colombia aseguró haber realizado «exorcismos» para acabar con jefes narcos

La Policía de Colombia usó maniobras de exorcismo para combatir a los jefes de bandas criminales, entre ellos el narcotraficante Pablo Escobar y con algunos comandantes de las FARC, según reveló el director de la fuerza, Henry Sanabria. El funcionario además se declaró contrario al aborto y defendió a la comunidad LGBTIQ, en una entrevista publicada hoy.

«He estado en los exorcismos desde 2007; ese tema existe desde hace muchos años y data de miles de años atrás; aquí en la Policía lo hemos hecho, por supuesto, con el acompañamiento del obispado castrense«, afirmó Sanabria. En una entrevista que publicó la revista Semana, el jefe policial respondió con un “por supuesto” a la consulta sobre si se usó exorcismo en la operación contra Escobar.

También afirmó el general que los rituales de exorcismo ayudaron a la fuerza a eliminar a los cabecillas del Clan del Golfo -la mayor organización de narcotráfico del país- y a los jefes de la guerrilla “Mono Jojoy” y «Alfonso Cano», máximo comandante de las FARC hasta su muerte.

«Por ejemplo, la operación contra el Mono Jojoy fue un exorcismo; en todas las operaciones contra los cuarteles de las FARC, en todos los casos se utilizó un exorcismo», aseguró Sanabria. Explicó que eso se debe a que todos los líderes de grupos ilegales utilizan la brujería para protegerse, por lo que pueden ser derrotados mediante el exorcismo.

Relató el caso de un delincuente que fue abatido y declarado muerto, pero cuando los agentes esperaban “la unidad de levantamiento y de inspección del cadáver, el cuerpo empezó a arrastrarse”.

“Eso fue sobrenatural; un agente, de esos antiguos de Medellín, me dijo: ‘No, mi teniente, espere y verá’, entonces empezó a buscarle por todo el cuerpo; efectivamente tenía enrollado un amuleto, se lo cortó y ahí murió; ese tema existe desde hace muchos años”, repasó Sanabria.

El oficial relató que la fuerza llevaba mucho tiempo detrás de “Mono Jojoy” sin que pudieran darlo de baja, hasta que se le hizo un exorcismo a distancia.

“La Policía hizo varias operaciones contra él y no pasaba nada; un sacerdote dijo: ‘Mire, es que ustedes no le están pidiendo a Dios, si ustedes no ponen sus actos en manos de Dios, eso no va a funcionar’; entonces realizamos las sagradas eucaristías con ese propósito y, desde Bogotá, se hizo el exorcismo, es decir, cuando el capitán romano les dice a los ancianos: ‘Díganle a nuestro señor que cure a mi siervo’, Jesús le respondió: vamos, y el capitán le contestó: ‘No, no es necesario que vayas, con una palabra que tú digas bastará para sanarme’; ahí se crean los exorcismos a distancia”, afirmó.

Sanabria dio cuenta de otro caso, un integrante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -el nombre forma del Clan del Golfo- al que “le disparaban y no caía”, hasta que los policías “acordaron rezar el Padrenuestro mientras disparaban”.

“Antes de salir a esas operaciones se bendicen las armas y se les dice: ‘Disparen, pero recen’; en este caso, el intendente disparó rezando y lo abatió”, explicó el oficial.

Por otro lado, el director de la Policía cuestionó además el aborto, que “es matar a una personita que se está formando” y subrayó que el artículo 91 del Código Civil señala que “hay que proteger la vida del que está por nacer”.

Finalmente, remarcó que de modo permanente instruye a sus subalternos para que respeten a la comunidad LGBTIQ.

“El artículo 16 de la Constitución habla del libre desarrollo de la personalidad y eso es absolutamente claro; se les protege porque hay personas que intentan agredir a esa comunidad, de hecho, alguna vez dije: no se metan con ellos, no les hagan burla, no los molesten y me confundieron, pensaron que yo formaba parte de esa comunidad porque los defendí radicalmente”, manifestó.