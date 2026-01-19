«Las condiciones no serán buenas»: la advertencia de Gabriel Boric tras una noche de tregua en los incendios en Chile

La emergencia en el sur de Chile sigue arrojando cifras desgarradoras. El último balance oficial, entregado por el ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó que el número de víctimas fatales ascendió a 19 personas.

La magnitud de la catástrofe se refleja también en la asistencia social: ya se registran más de 600 personas albergadas y sobre 1.500 damnificados que lo han perdido todo.

La superficie afectada por el incendio en Chile dio un salto alarmante este lunes

El avance de las llamas durante el domingo fue voraz. El director regional de la Conaf, Esteban Krause, informó que los incendios en la región del Biobío ya superan las 20.000 hectáreas consumidas.

El informe técnico detalla dos focos de dimensiones «mega»:

Incendio Trinitarias: 14.187 hectáreas afectadas.

14.187 hectáreas afectadas. Incendio Rancho Chico: 6.154 hectáreas.

A pesar de estas cifras, el comando de emergencia (Cogrid) señaló que el objetivo prioritario de las brigadas es el incendio Penco-Lirquén. Aunque es de menor superficie, es el más peligroso actualmente por su proximidad directa a sectores urbanos, donde el fuego amenaza con repetir la destrucción de viviendas vista en Punta de Parra.

La palabra de Boric: alivio nocturno y alerta diurna

A través de sus redes sociales, el presidente Gabriel Boric llevó un mensaje de cautela a la población. «La noche de hoy en la zona de los incendios fue mejor que lo proyectado», reconoció el mandatario, valorando el trabajo de los alcaldes y gobernadores en el terreno.

Sin embargo, Boric fue tajante respecto a lo que viene: «Las condiciones climáticas durante el día no serán buenas, por lo que es posible que se reactiven focos». Con todas las instituciones del Estado desplegadas bajo el Estado de Catástrofe, el Gobierno chileno se prepara para una jornada de calor y viento que pondrá a prueba nuevamente el cordón sanitario y de seguridad en Biobío y Ñuble.