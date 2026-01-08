Los primeros presos liberados en Venezuela son españoles: crece la expectativa por Nahuel Gallo

El Gobierno español anunció que cinco españoles, entre ellos una ciudadana con doble nacionalidad, fueron liberados en Venezuela, poco después de que el jefe del Parlamento de ese país informara que un “número importante” de presos por razones políticas recobraron la libertad. Los detalles.

España anunció la liberación de cinco presos españoles en Venezuela

“El Gobierno de España saluda la liberación hoy en Caracas de cinco españoles, uno de ellos ciudadana con doble nacionalidad, que se preparan a viajar rumbo a España asistidos por nuestra embajada en Caracas”, informó el Ministerio español de Asuntos Exteriores en un comunicado.

“España, que mantiene relaciones fraternales con el pueblo venezolano, recibe esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela”, agregó la nota.

La breve comunicación no incluye la identidad de los liberados. Poco después, sin embargo, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó que entre ellos se encuentra la activista Rocío San Miguel, con doble nacionalidad, durante una entrevista con la radio pública.

“Celebramos la liberación de los españoles que han pasado más de un año retenidos en Venezuela. Es un acto de justicia y un paso necesario para impulsar el diálogo y la reconciliación entre los venezolanos”, indicó, de su lado, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

Por su parte, el jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, había anunciado que un “número importante” de detenidos por razones políticas, incluidos extranjeros, estaban siendo liberados en Venezuela.

Se trata de las primeras excarcelaciones bajo el interinato de Delcy Rodríguez, que asumió funciones de manera temporal después de que el presidente depuesto, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueran capturados el 3 de enero durante una operación militar de Estados Unidos.

Ambos se encuentran en Nueva York, donde se enfrentan a la justicia por varios cargos, incluido narcotráfico.

Liberaron a los primeros detenidos en Venezuela: la expectativa por Nahuel Gallo

Con la liberación de los ciudadanos españoles en Venezuela, crece la expectativa en torno a la posible liberación del gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani. “Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia. Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias”, sostuvo hoy la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.

Gallo fue detenido por funcionarios venezolanos el 8 de diciembre de 2024, incomunicado con su familia, tras haber ingresado al país por vía terrestre desde Colombia. El gobierno de Nicolás Maduro lo acusó de “terrorista”.

El 2 de enero de 2025, el gobierno argentino presentó una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI), acusando al chavismo de la desaparición forzada de Gallo.

El caso Giulani es mucho más reciente porque se conoció en las últimas horas que el abogado argentino quedó detenido tras haber ido a Venezuela por trámites comerciales. Según Virginia Rivero, esposa del letrado, a su marido el chavismo lo acusa de terrorista, narcotraficante y mercenario.

