Los últimos acontecimientos de la guerra en Medio Oriente

La escalada en Medio Oriente suma nuevos focos de tensión diplomática, militar y económica, con Estados Unidos, Irán e Israel como protagonistas centrales. El presidente Donald Trump elevó el tono al advertir sobre un posible ataque contra Irán si fracasan las negociaciones previstas en Islamabad, mientras desde Teherán condicionan cualquier diálogo a un alto el fuego en Líbano y al desbloqueo de activos.

Crece el riesgo de escalada en Medio Oriente

En paralelo, el vicepresidente JD Vance se mostró moderadamente optimista sobre las conversaciones, aunque dejó abierta la puerta a un endurecimiento de la postura estadounidense. La tensión también impacta en la economía: la inflación en Estados Unidos trepó al 3,3% anual, impulsada por la suba de los combustibles.

Sobre el terreno, Israel asegura haber destruido miles de objetivos del grupo Hezbolá en Líbano, mientras el movimiento libanés respondió con el lanzamiento de misiles contra una base en Ashdod. En este contexto, el primer ministro Benjamin Netanyahu sumó fricciones diplomáticas al acusar a España de “hostilidad”.

La comunidad internacional intensifica las gestiones para evitar una nueva ola de bombardeos en Beirut, al tiempo que crece la preocupación humanitaria. La ONU alertó sobre el aumento de la inseguridad alimentaria en Líbano, mientras la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja envió ayuda de emergencia a Irán.

En el plano energético, la incertidumbre también se hace sentir: aeropuertos europeos advierten sobre una posible escasez si persisten las interrupciones en el estrecho de Ormuz, clave para el transporte global de petróleo, cuyos precios se mantienen por debajo de los 100 dólares, pero bajo presión.

Con información de AFP