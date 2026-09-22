La cuestión Malvinas llegó a la reunión entre Trump y el primer ministro británico

El primer ministro británico, Andy Burnham, confirmó este martes que las Islas Malvinas fueron uno de los temas abordados durante su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York.

Malvinas: Trump y el primer ministro británico hablaron sobre el reclamo argentino

Según detalló Infobae, el encuentro tuvo lugar al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas y fue el primero entre ambos desde que el mandatario estadounidense dejó abierta la posibilidad de revisar la postura de Washington sobre el archipiélago.

Burnham señaló que Trump tuvo “la amabilidad de escucharnos” sobre distintos asuntos, entre ellos el comercio y las Malvinas, en una reunión que se extendió más de los 30 minutos previstos. El líder laborista también destacó que ambos establecieron una “buena conexión”.

La cuestión del Atlántico Sur cobró especial relevancia después de que Trump afirmara en agosto que no descartaba modificar la posición estadounidense. “Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas”, había señalado. Hasta entonces, la Casa Blanca había mantenido una posición de neutralidad en la disputa entre la Argentina y el Reino Unido.

En ese contexto, el presidente Javier Milei se encuentra en Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU. En su discurso tiene previsto ratificar los derechos soberanos argentinos sobre las islas y reclamar al Reino Unido que acepte la negociación como vía para resolver la disputa.

Desde el Gobierno argentino interpretan los gestos de Trump con “cautela y prudencia” y consideran que sus declaraciones deben analizarse dentro de su estrategia sobre los aliados de la OTAN, sin asumir todavía un cambio formal en la política exterior estadounidense.

Con información de Infobae