Milei sumó un nuevo respaldo de Trump en la cumbre del «Escudo de las Américas» en Nueva York

El presidente Javier Milei tuvo este martes su primer contacto cara a cara con Donald Trump en una reunión convocada en Nueva York por el jefe de la Casa Blanca. El encuentro buscó impulsar el Escudo de las Américas, la coalición de seguridad liderada por Estados Unidos para combatir el narcoterrorismo en la región que se lanzó este año y a la que Argentina suscribió enseguida. En ese marco, el líder de la Casa Rosada se llevó un nuevo apoyo del republicano, quien resaltó los triunfos electorales del libertario.

El encuentro se llevó a cabo en uno de los salones del edificio de las Naciones Unidas (ONU) y reunió a la mayoría de los presidentes y cancilleres de esta alianza que se encuentran en la ciudad para asistir a la Asamblea General. Milei llegó a Nueva York este martes a la mañana y fue su primera actividad oficial del día.

Había expectativa por la posibilidad de un contacto personal, ya que hasta ahora el Gobierno no había podido concretar en este viaje una reunión formal a solas con el mandatario norteamericano. Si bien no hubo una bilateral formal entre ambos, se vieron las caras junto con cerca de 20 presidentes en un encuentro a puertas cerradas protagonizado por el republicano y el secretario de Estado Marco Rubio.

En los minutos en los que se permitió el ingreso de la prensa, entre ellos Clarín, se pudo ver a Milei acompañado por el canciller Pablo Quirno, el ministro Luis Caputo y el embajador Alec Oxenford. Inmediatamente, el presidente argentino conversó por más de cinco minutos con Juan Pablo Segura, el vicesecretario de Estado estadounidense para la región.

Milei también saludó a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, que se sumó a esta alianza. Además conversó y se fotografió con el boliviano Rodrigo Paz, el chileno Antonio Kast, el costarricense Rodrigo Chávez y el paraguayo Santiago Peña. En la mesa, el mandatario se sentó junto al jefe de Estado paraguayo y al hondureño Nasry Asfura.

El guiño de Trump a los triunfos aliados

El secretario de Estado Marco Rubio abrió la conferencia con una breve declaración antes de la palabra de Trump, quien llegó con demora tras su bilateral con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

El presidente de Estados Unidos habló por 15 minutos, justo cuando Milei había terminado su exposición. En su intervención, el líder norteamericano repasó los triunfos electorales de sus aliados en la región y se refirió puntualmente a la Argentina.

«He apoyado a algunos de vosotros, y hemos tenido grandes victorias electorales. Grandes victorias electorales hasta ahora. Creo que estoy nueve contra nueve. Todos los que he apoyado han ganado, y acabamos de tener una gran victoria en Colombia», afirmó Trump.

En esa línea, el mandatario estadounidense remarcó: «Tuvimos una gran victoria en Argentina, y eso fue hace tanto tiempo, dos veces, y muchas victorias. Estamos ganando mucho. Así que solo quiero daros las gracias a todos por estar aquí. Estoy con vosotros en todo momento, y lo que pueda hacer, lo haré».

En la previa, Rubio destacó la unión entre los países presentes y dio la bienvenida a los nuevos integrantes, Perú y Colombia, que se sumaron luego de los triunfos electorales de Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella.

Trump definió al Escudo de las Américas como «la alianza más grande y poderosa que se ha reunido para la seguridad económica y nacional en el hemisferio occidental». Añadió que la iniciativa representa «el reconocimiento de que nuestra región es más fuerte, segura y próspera si trabajamos juntos y afrontamos las amenazas».

Respecto a los recursos naturales de la región, sostuvo: «Tienen una riqueza natural tremenda. Probablemente la mayor riqueza natural». Y pidió, en velada referencia a China: «No permitan que sea tomada por potencias externas hostiles. No podemos permitir que eso ocurra».

La postura de Argentina en la cumbre

Apenas antes del ingreso de Trump a la reunión, Milei tuvo una breve intervención donde planteó la postura argentina. «Creemos que en este nuevo mundo la seguridad de un país es extensiva a la de sus vecinos y a los aliados más inmediatos. Por eso queremos tener un rol proactivo en garantizar no solo la seguridad argentina, sino también la seguridad hemisférica», afirmó.

El Presidente agregó que se enfrentarán a «los desafíos relativos al mundo de hoy y también al mundo de mañana, como son la proyección sobre el Atlántico Sur y la Antártida. Eso es uno de los compromisos de nuestra administración, que es una herramienta fundamental para proyectarnos como el aliado estratégico que queremos ser».

«Porque hoy las amenazas que castigan a nuestras naciones no suceden solo en el mundo físico, sino también el de la información y los operadores psicológicos. No se reducen al conflicto entre países, sino que toman la forma elusiva de organizaciones que no conocen fronteras, como el crimen transnacional, el narcotráfico y el terrorismo. Nosotros fortaleceremos nuestros instrumentos para repeler estas amenazas, para seguir sus estructuras financieras, proteger nuestras instituciones de su infiltración», aseguró.

En dirección a Rubio, el mandatario remarcó: «Cuente con la Argentina para llevar este compromiso a los hechos. Estamos preparado para que nuestra energía y nuestros minerales los tengan una región más próspera y más segura. Cada inversión de la ampliación de nuestros ciudadanos y su libertad para elegir como quieran».

Por su parte, Rubio enfatizó que la alianza va más allá del plano militar. «No se trata solo del ámbito transnacional, que ciertamente constituye la vertiente exterior de nuestra labor conjunta, sino también de la oportunidad de colaborar en los planos económico y diplomático para hablar con una sola voz sobre los temas que nos unen; para actuar de manera concertada en foros internacionales en defensa de los intereses comunes que compartimos», señaló.

Debate a puertas cerradas y los miembros del bloque

Tras los discursos, los jefes de Estado mantuvieron una discusión a puertas cerradas sobre el desarrollo del «Shield of the Americas». La coalición impulsada por Trump busca combatir a los cárteles de la droga, el narcotráfico transnacional, la inmigración irregular y la influencia de actores externos en el continente.

Según informaron fuentes a Clarín, la reunión buscó reforzar las líneas expuestas por Trump durante su discurso matutino ante la Asamblea General de la ONU, donde enfatizó las amenazas del narcoterrorismo.

El lanzamiento oficial de esta alianza ocurrió el 7 de marzo de 2026 en el Trump National Doral, en Miami, donde los mandatarios firmaron la Doral Charter of Liberty para establecer el marco político de la iniciativa. Argentina formó parte desde el comienzo y Milei estuvo presente en la firma inicial.

La coalición incluye el intercambio de inteligencia, coordinación entre fuerzas de seguridad y cooperación contra el narcotráfico entre gobiernos alineados ideológicamente. Además de Estados Unidos y Argentina, integran el bloque Bolivia (con Rodrigo Paz), Chile (José Antonio Kast), Costa Rica (Rodrigo Chávez), República Dominicana (Luis Abinader), Ecuador (Daniel Noboa), El Salvador (Nayib Bukele), Guyana (Irfaan Ali), Honduras (Nasry Asfura), Panamá (José Raúl Mulino), Paraguay (Santiago Peña) y Trinidad y Tobago (Kamla Bisseassar). Brasil y México no forman parte del espacio.

La agenda de Milei en Estados Unidos

Tras el encuentro de seguridad, la agenda del mandatario argentino continúa en la Yeshiva Darchei Torah, una institución educativa judía ortodoxa ubicada en Far Rockaway, Queens. En ese lugar recibirá el premio Ohev Israel, otorgado a personalidades que apoyan la causa israelí.

Más tarde, el Presidente mantendrá un encuentro con el empresario mexicano Roberto Salinas, director de Atlas Network en América Latina, y posteriormente con el economista estadounidense Xavier Sala i Martin.

Aunque no figuraba en el cronograma oficial del Departamento de Estado, Quirno ratificó que Milei mantendrá una reunión con el secretario Rubio a las 20 (hora de Argentina) en el hotel Lotte. En paralelo, desde la comitiva argentina continúan las gestiones para intentar concretar una foto a solas con Trump antes de finalizar la gira.

Con información de Clarín.