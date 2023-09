Más de 100 adolescentes enmascarados saquean tiendas en Estados Unidos; hay varios detenidos

Grupos de adolescentes saquearon el martes tiendas ubicadas en la zona de Central City, en Filadelfia, llenando bolsas de plástico con mercancías para luego escapar, aunque la policía realizó varios arrestos, aseguraron testigos y autoridades.



Una Apple Store fue saqueada alrededor de las 8 de la noche, y la policía persiguió a varios adolescentes, recuperó iPhones que cayeron y «un montón de iPads«, señaló un comunicado policial.

Más de 100 personas, quienes parecían adolescentes, saquearon una tienda de Lululemon, informó un agente de policía a NBC10 Philadelphia.



Videos publicados en redes sociales mostraban a personas encapuchadas y con el rostro cubierto saliendo a toda prisa de Lululemon y a policías deteniendo y derribando a varios de ellos sobre la acera, informó el diario Philadelphia Inquirer.

De momento no se reportaron lesionados, pero CBS Philadelphia señaló que un guardia de seguridad fue agredido en Foot Locker.



Los saqueos multitudinarios se produjeron después de una protesta pacífica contra la decisión del martes de un juez que desestimó cargos de homicidio y otras acusaciones en contra de un agente de policía de Filadelfia que baleó de muerte a un conductor, Eddie Irizarry, a través de la ventanilla de su vehículo.

Sin embargo, varios comandantes de la policía señalaron que los saqueos no estuvieron relacionados con las manifestaciones previas, de acuerdo con informes de CBS Philadelphia



Los robos también ocurrieron el mismo día en que Target anunció que cerrará nueve tiendas en cuatro estados, incluida una ubicada en el vecindario de East Harlem de la ciudad de Nueva York, y otras tres en la zona de la Bahía de San Francisco, debido a que los robos y el crimen organizado en tiendas minoristas han puesto en peligro la seguridad de sus empleados y clientes.

Law enforcement finally steps in to stop the looting. This was Philly tonight🤦‍♂️ #Philadelphia #looting #USA pic.twitter.com/6ArWXAZwGw

According to CBS Multiple Philadelphia Police commanders confirm that looting has no connection to earlier demonstrations over the dismissal of charges in the death of Eddie Irizarry#Philadelphia #looting #Looters #PA #Philly #Phillyriots pic.twitter.com/CdwWjuNBRH