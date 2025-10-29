Más de 130 muertos y cadáveres en las calles en la masacre en Río de Janeiro: no hay argentinos entre las víctimas

Las autoridades del estado de Río de Janeiro informaron el martes que al menos 64 personas, incluyendo cuatro policías, murieron en los operativos dirigidos contra Comando Vermelho, una importante banda criminal vinculada al narcotráfico. . Este miércoles medios internacionales señalaron que hoy fueron encontrados por los propios habitantes de las favelas al menos 72 cadáveres. No hay argentinos entre los afectados.

72 muertos más fueron encontrados en las calles de Río de Janeiro

Según publicó O’Globo, la cifra de cuerpos hallados por los vecinos en las últimas horas se elevaba a 72, todos de hombres. Sumados al registro anterior, se contabilizaron al menos 130 víctimas.

Las autoridades brasileñas señalaron que la operación policial buscaba ejecutar 100 órdenes de prisión contra miembros del Comando Vermelho. Fue en dos complejos de favelas, las de la Penha y del Alemão. Se detuvieron a 81 personas en el procedimiento, según indicó un reporte del diario El País de Madrid.

«No hay ningún argentino afectado», confirman sobre la masacre en Río de Janeiro

El embajador argentino en Brasil, Guillermo Raimondi, confirmó que en Río de Janeiro “no hay ningún argentino afectado».

En declaraciones a Radio Rivadavia, manifestó que, “en un contexto general”, la ciudad “es peligrosa” y que el presidente brasileño Inácio ‘Lula’ Da Silva, mantiene reuniones.

“Lo único que hubo fueron cuestiones logísticas de tránsito, interrupción de transporte público, comercios que cerraron temprano sus puertas. Hay reuniones del Presidente (Da Silva) con sus ministros para analizar la situación y ver los pasos a seguir”, expresó el embajador argentino.