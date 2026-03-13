Más de 700 muertos en Líbano y la «posible» ayuda de Putin: los últimos acontecimientos en Medio Oriente

La guerra en Oriente Medio se intensificó en los últimos días con enfrentamientos directos entre Irán y la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel. Teherán bloqueó el estratégico estrecho de Ormuz y atacó infraestructura energética en el Golfo, lo que impulsó el precio del petróleo por encima de los 100 dólares y generó caídas en las bolsas.

Los últimos acontecimientos en Medio Oriente

Mientras continúan los lanzamientos de misiles y drones —con explosiones reportadas en Tel Aviv—, el conflicto también golpea a Líbano, donde los ataques israelíes dejaron cientos de muertos. En paralelo, aumentan las tensiones diplomáticas y militares, con amenazas cruzadas, acusaciones de intervención externa y alertas humanitarias por el creciente desplazamiento de población. Estos son los últimos acontecimientos:

El petróleo se mantiene por encima de los 100 dólares

Los precios del barril de petróleo se situaban este viernes ligeramente por encima de los 100 dólares, con las bolsas a la baja tras días de volatilidad por la guerra en Oriente Medio. Irán ha respondido a la ofensiva de Estados Unidos e Israel bloqueando el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos, y ha atacado infraestructura energética en el Golfo.

EEUU ofrece recompensa por información sobre dirigentes iraníes

Estados Unidos ofreció este viernes una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre el paradero del guía supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, y otros altos funcionarios de ese país. El ministro del Interior de Irán y el ministro de Inteligencia y Seguridad también figuran en la lista de 10 individuos publicada por el Departamento de Estado.

Irán afirma haber destruido 111 drones enemigos

El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) afirmó el viernes haber derribado 111 drones enemigos «de diferentes tipos» desde el inicio de la guerra desencadenada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. «El número total de drones destruidos hasta la fecha es de 111, de diferentes tipos», afirmaron los Guardianes en su sitio web.

Más de 700 muertos en Líbano

El número de muertos por los ataques de Israel contra Líbano asciende a 773, incluidos 103 niños, y los heridos ya suman 1.933 desde el inicio de la guerra entre Israel y el movimiento Hezbolá el 2 de marzo, informó el ministerio de Salud. El secretario general de la ONU, António Guterres, lanzó el viernes un llamamiento para reunir 325 millones de dólares en ayuda humanitaria para apoyar a Líbano en la crisis de desplazados provocada por la guerra.

Explosiones en Tel Aviv

Varias explosiones se oyeron este viernes en Tel Aviv, en el centro de Israel, donde sonaron las sirenas de alerta, informaron periodistas de la AFP después de que el ejército israelí señalara disparos de misiles desde Irán. Las explosiones se oyeron hasta Jerusalén, a unos 70 kilómetros de Tel Aviv.

Trump considera «posible» que Putin esté ayudando a Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, sospecha que su homólogo ruso, Vladimir Putin, está ayudando a Irán en la guerra contra Estados Unidos e Israel. «Creo que podría estar ayudándolo un poco, sí, supongo. Y probablemente piense que nosotros estamos ayudando a Ucrania, ¿no?», dijo Trump en una entrevista con Fox News Radio.

Jamenei está «herido y probablemente desfigurado»

El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, está «herido y probablemente desfigurado», declaró el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en rueda de prensa. «Sabemos que el nuevo supuesto -y no tan supremo- líder está herido y probablemente desfigurado», afirmó.

Trump: el régimen iraní caerá «pero quizás no inmediatamente»

El presidente estadounidense espera que el pueblo iraní se alce para reemplazar a su gobierno tras los ataques militares estadounidenses e israelíes, pero no cree que ocurra inmediatamente. «Realmente creo que es un gran obstáculo que superar para gente que no tiene armas. Creo que es un obstáculo muy grande… Sucederá, pero quizás no inmediatamente», dijo Trump a Fox News Radio.

Quieren «desintegrar» Irán

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, acusó a Israel y a Estados Unidos de querer «desintegrar» Irán.

La OIM ayuda a migrantes a salir de Irán

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que está ayudando a migrantes a regresar a sus países desde Irán y que recibió peticiones para ayudar a centenares de personas bloqueadas por la guerra. Según la OIM, los migrantes en Irán están en extrema vulnerabilidad, en un contexto de bombardeos intensos y desplazamientos masivos de poblaciones que no cuentan con las estructuras de apoyo que sí tienen los ciudadanos iraníes.

Irán promete dar «una lección memorable» a EEUU e Israel

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghai, aseguró que su país «daría una lección memorable» a Estados Unidos e Israel tras la ofensiva conjunta de ambos países contra la república islámica, que ha desencadenado una guerra en Oriente Medio. «No podemos aceptar que los estadounidenses hablen de Dios desde el centro de la urbe para evacuar la zona «inmediatamente» en previsión de ataques.

Macron insiste en el rol «defensivo» de Francia

El presidente francés, Emmanuel Macron, reiteró que la posición de su país ante la guerra en Oriente Medio es «puramente defensiva», poco después de que un dron de fabricación iraní matara a un soldado francés en Irak. «La posición de Francia es puramente defensiva, en apoyo a sus aliados, y nunca podría justificar que se la ataque», aseguró Macron durante una rueda de prensa en París junto a su par ucraniano, Volodimir Zelenski.

Abatido en Turquía un nuevo misil balístico lanzado desde Irán

Turquía informó que un misil balístico procedente de Irán fue derribado en su espacio aéreo por las defensas de la OTAN, en el tercer incidente de este tipo en poco más de una semana. «Un proyectil balístico lanzado desde Irán y que entró en el espacio aéreo turco fue neutralizado por los sistemas de defensa aérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental», dijo un comunicado del Ministerio de Defensa.

Seis muertos en accidente de avión estadounidense en Irak

Seis tripulantes de un avión de reabastecimiento estadounidense murieron luego de que el aparato se estrellara en el oeste de Irak, anunció el ejército estadounidense, precisando que se trató de un accidente. «Los seis miembros de la tripulación a bordo de un avión cisterna KC-135 de Estados Unidos que cayó en el oeste de Irak han sido ahora confirmados como fallecidos«, indicó en redes sociales el Centcom, que previamente había reportado cuatro muertos. Irán atribuye el ataque a un grupo aliado.

AFP