Máxima tensión global: Israel y EE.UU. avanzan sobre Teherán tras la muerte de Khamenei

El escenario en Medio Oriente ha dado un giro irreversible. Tras la confirmación de la muerte del ayatolá Ali Khamenei en una operación estratégica de Israel y Estados Unidos, el ejército israelí lanzó este domingo en la madrugada argentina una ofensiva a gran escala con el objetivo explícito de «abrir el camino hacia Teherán».

Según fuentes oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el ataque busca neutralizar las capacidades misilísticas remanentes de la República Islámica, las cuales ya se encontraban reducidas a la mitad tras el conflicto de junio de 2025. Mientras tanto, el mundo observa con alarma el inicio de una transición de poder forzada en el corazón del régimen iraní.

Israel y EE.UU. avanzan sobre Teherán: Irán bajo mando interino y la promesa de una «feroz» represalia

La cúpula política de Irán ha reaccionado con un cierre de filas inmediato. Ante la acefalía del liderazgo supremo, se ha conformado un consejo de liderazgo interino integrado por el presidente Masoud Pezeshkian, el jefe del poder judicial y el ayatolá Alireza Arafi.

Declaración de guerra : Pezeshkian calificó el asesinato de Khamenei como una «declaración de guerra contra el mundo musulmán» y aseguró que la venganza es un «derecho legítimo».

Amenaza a bases de EE.UU.: La Guardia Revolucionaria advirtió que la respuesta será la «más feroz de la historia«, apuntando no solo a ciudades israelíes sino también a las instalaciones militares estadounidenses distribuidas en la región.

Israel y EE.UU. avanzan sobre Teherán: un conflicto que desborda las fronteras con ataques en el Golfo

La magnitud del enfrentamiento ha provocado una reacción en cadena en los países vecinos. Por segundo día consecutivo, se han registrado impactos de misiles y drones en puntos estratégicos:

Objetivos regionales : Irán ha dirigido ataques contra instalaciones en Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos e Irak.

: las sirenas de emergencia volvieron a sonar sobre la ciudad santa debido a la incursión de proyectiles iraníes.

Protestas violentas: el sentimiento antiestadounidense ha estallado en ciudades como Karachi (Pakistán), con un saldo de ocho muertos, y en Bagdad, donde manifestantes intentaron vulnerar la seguridad de la «Zona Verde».

: las sirenas de emergencia volvieron a sonar sobre la ciudad santa debido a la incursión de proyectiles iraníes. Protestas violentas: el sentimiento antiestadounidense ha estallado en ciudades como Karachi (Pakistán), con un saldo de ocho muertos, y en Bagdad, donde manifestantes intentaron vulnerar la seguridad de la «Zona Verde».

Israel y EE.UU. avanzan sobre Teherán: emergencia internacional y el factor nuclear

La comunidad internacional busca desesperadamente una vía de desescalada, aunque las posiciones parecen irreconciliables. El Consejo de Seguridad de la ONU mantuvo una sesión de urgencia para evaluar el impacto de la intervención conjunta de Israel y EE.UU.

Por su parte, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha convocado a una reunión extraordinaria para este lunes a instancias de Rusia. La preocupación central radica en el destino del programa nuclear iraní en medio del caos del liderazgo y si este factor será utilizado como moneda de cambio o como arma en la represalia prometida por Teherán.