¿Dónde están las bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio y cuáles fueron atacadas?

Columna de humo en dirección a la base aérea de Al Udeid, en Doha, tras un presunto ataque iraní el 28 de febrero de 2026. La instalación alberga fuerzas de Catar y contingentes extranjeros, incluido Estados Unidos. (Foto: AFP)

Irán respondió a los bombardeos de Estados Unidos con misiles dirigidos a países donde Washington tiene desplegados miles de soldados. La ofensiva elevó la tensión en una región que concentra algunas de las principales bases del Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM).

Tras la oleada de ataques estadounidenses contra territorio iraní, Teherán lanzó misiles hacia distintos puntos estratégicos del Golfo y Medio Oriente. A continuación, un repaso de las principales concentraciones militares estadounidenses en la región y los incidentes reportados.

Baréin: sede de la Quinta Flota

El pequeño reino alberga la Actividad de Apoyo Naval de Baréin, base de la Quinta Flota de la Marina estadounidense y del cuartel general naval en la región.

El puerto puede recibir portaaviones y grandes buques militares. Este sábado, Baréin informó que el centro de servicios de la Quinta Flota fue objetivo de un ataque con misiles iraní.

Irak: presencia en el Kurdistán

Estados Unidos mantiene tropas en la región autónoma kurda como parte de la coalición contra el grupo Estado Islámico, aunque la misión finalizará en septiembre de 2026.

Periodistas de AFP reportaron explosiones cerca del consulado estadounidense en Erbil, mientras milicias proiraníes amenazaron con atacar bases norteamericanas. Las fuerzas kurdas aseguraron haber interceptado drones y misiles.

Jordania: interceptaciones sin víctimas

En la base aérea de Muwaffaq Salti, Estados Unidos habría desplegado decenas de aviones militares antes de los ataques.

Autoridades jordanas informaron que derribaron dos misiles balísticos dirigidos hacia su territorio. No hubo víctimas, aunque sí daños materiales.

Kuwait: centro logístico clave

Kuwait alberga Camp Arifjan, cuartel general avanzado de las fuerzas terrestres del CENTCOM, además de la base aérea de Ali al-Salem, que funciona como centro de transporte y apoyo aéreo.

El país informó la intercepción de misiles, mientras que Italia señaló daños en la pista de una base kuwaití donde opera personal de su fuerza aérea.

Catar: Al Udeid, la mayor base regional

La base aérea de Al Udeid concentra componentes avanzados del CENTCOM, fuerzas aéreas y de operaciones especiales.

Catar aseguró haber interceptado varios misiles iraníes. No es la primera vez que esta instalación es atacada: en junio pasado también fue blanco de proyectiles tras bombardeos estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes.

Siria: tropas en retirada

Estados Unidos mantiene presencia en Siria en el marco de la lucha contra Estado Islámico, aunque está en proceso de retirada.

Medios sirios reportaron que cuatro personas murieron tras el impacto de un misil iraní en el sur del país.

Emiratos Árabes Unidos: interceptaciones y una víctima

La base aérea de Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos, alberga la 380 Ala Expedicionaria Aérea de Estados Unidos, con aviones de combate y drones como los MQ-9 Reaper.

Las autoridades emiratíes informaron haber interceptado dos tandas de misiles iraníes, aunque los restos de uno de ellos provocaron la muerte de un civil en Abu Dabi.

Un mapa estratégico bajo presión

Las bases estadounidenses en Oriente Medio forman parte de una red clave para operaciones aéreas, navales y logísticas. Con misiles sobre varios de estos puntos, la crisis abre interrogantes sobre la seguridad regional y la posibilidad de una escalada militar de mayor alcance.

El despliegue del CENTCOM convierte a estas instalaciones en piezas centrales de un tablero geopolítico que hoy vuelve a estar en máxima tensión.